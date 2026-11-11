رئيس وزراء بريطانيا يتوعد إسرائيل: لن نتوقف عن الضغط لإدخال المساعدات إلى غزة

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام أن حكومته ستواصل الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار معاناة النازحين الفلسطينيين جراء الحرب والظروف الجوية القاسية.

وقال بورنهام، خلال جلسة استجواب رئيس الوزراء الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، يوم الأربعاء، إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال «مفجعًا»، مؤكدًا أن حكومته تبذل كل ما في وسعها لضمان وصول المساعدات إلى السكان ورفع القيود المفروضة على دخولها.

عاصفة غزة تفاقم معاناة النازحين

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ردًا على سؤال بشأن تداعيات العاصفة الأخيرة التي ضربت قطاع غزة، وتسببت في غرق أكثر من 70 ألف خيمة، وانهيار عشرات الجدران المتضررة بالفعل جراء الحرب، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل امرأتين وثلاثة أطفال، مساء الأحد، إثر انهيار سد رملي على خيام تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة دير البلح، في واقعة تعكس خطورة الأوضاع التي يعيشها آلاف النازحين داخل القطاع.

بريطانيا تلوح بمواصلة العقوبات على المستوطنات

وأشار بورنهام إلى أن حكومته اتخذت خطوات إضافية فيما يتعلق بالعقوبات، لا سيما المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف الحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته تترقب نتائج المفاوضات التي ستعقب الانتخابات العامة الإسرائيلية، مشددًا على أن ذلك لن يغير مسار السياسة البريطانية الذي جرى تحديده.

واختتم بورنهام تصريحاته بالتأكيد على استمرار بلاده في النهج الذي أعلنته، قائلًا إن حكومته ستواصل الضغط من أجل تحقيق أهدافها، في مقدمتها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل سياسي قائم على الدولتين.