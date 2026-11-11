"الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 74,653 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,653 شهيدًا، و176,007 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 8 شهداء، و29 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,622، والإصابات إلى 5,878، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.