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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليكس بايينا يكشف كواليس أزمة جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد بسبب برشلونة

ألفاريز
ألفاريز
حمزة شعيب

كشف أليكس بايينا، لاعب أتلتيكو مدريد، عن كواليس الأزمة التي أحاطت بزميله الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى برشلونة، مؤكدًا أن الطريقة التي تعامل بها اللاعب مع الموقف لم تحظَ بقبول عدد من زملائه داخل غرفة الملابس.

وكان جوليان ألفاريز قد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الأخير، بعدما أبدى رغبته في خوض تجربة جديدة بقميص النادي الكتالوني، وهو ما وضع إدارة أتلتيكو مدريد أمام موقف صعب، خاصة في ظل تمسكها باستمرار المهاجم الأرجنتيني ورفضها التفريط في خدماته.

وشهدت هذه الأزمة حالة من الجدل داخل أتلتيكو مدريد، بعدما تحولت رغبة ألفاريز في الرحيل إلى قضية أثارت ردود فعل داخل الفريق، في الوقت الذي تعاملت فيه إدارة النادي مع فكرة انتقاله إلى أحد منافسيها في الدوري الإسباني بحساسية كبيرة.

وفي هذا السياق، تحدث أليكس بايينا عن موقف لاعبي أتلتيكو مدريد من تصرفات ألفاريز، خلال تصريحات نقلها موقع «فوت ميركاتو»، موضحًا أن إعلان اللاعب رغبته في الرحيل بشكل علني كان أمرًا غير معتاد بالنسبة لزملائه.

وقال بايينا: «ما فعله ألفاريز كان غريبًا حقًا، فمن غير الطبيعي أن يعلن زميل لك على الملأ رغبته في الرحيل، وهذا الأمر لم يعجبنا بالتأكيد».

وأضاف لاعب أتلتيكو مدريد أن اعتراض زملائه لم يكن على رغبة ألفاريز في اتخاذ قرار يتعلق بمستقبله، وإنما على الطريقة التي تعامل بها مع الموقف، مشيرًا إلى أن الفريق كان سيدعمه أيًا كان القرار الذي سيختاره.

وتابع: «ما تسبب لنا في الإزعاج هو الطريقة التي تعامل بها ألفاريز من أجل الرحيل، بالتأكيد كنا سنقدم له الدعم بغض النظر عن القرار الذي كان سيتخذه في النهاية، ولم أتحدث معه بشكل شخصي، لكنه شخص ذكي ويعرف جيدًا ما يتعين عليه فعله وكيف يتعامل مع غرفة الملابس».

واختتم بايينا تصريحاته بالإشارة إلى أن اعتذار ألفاريز لزملائه كان أمرًا إيجابيًا يُحسب له، وساهم في احتواء الموقف داخل الفريق.

وفي النهاية، استمر جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد بعدما فشل انتقاله إلى برشلونة، لكن تداعيات الأزمة امتدت إلى علاقته بجماهير الفريق، التي استقبلته بصافرات الاستهجان في بداية الموسم، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره وتبدأ الأجواء في الهدوء تدريجيًا.

وتسلط تصريحات بايينا الضوء على حجم التوتر الذي صاحب ملف مستقبل ألفاريز خلال الصيف الماضي، وتكشف أن الأزمة لم تكن مقتصرة على المفاوضات بين الأندية، بل امتدت أيضًا إلى أجواء غرفة ملابس أتلتيكو مدريد وعلاقة اللاعب بزملائه والجماهير.

أليكس بايينا أتلتيكو مدريد ألفاريز

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