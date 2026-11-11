محمد صادق لـ صدى البلد: الصحف المصرية كانت سفيرا ثقافيا إلى الخليج.. ونمتلك وثائق نادرة عن تاريخ الشارقة

لم تكن العلاقات المصرية الإماراتية يوما مجرد علاقات دبلوماسية أو مصالح سياسية واقتصادية، بل امتدت جذورها إلى مساحات أعمق من التواصل الإنساني والثقافي والمعرفي، لتصنع تاريخا طويلا من التقارب والتبادل الحضاري، لعبت فيه الصحافة والمجلات والكتب والسينما دورا بارزا في توثيق الروابط بين الشعبين.

وتحتفظ صفحات الصحف والمجلات القديمة بوثائق وشواهد نادرة تكشف كيف تشكلت هذه العلاقة عبر عقود، وكيف أسهمت المؤسسات الثقافية في مصر والإمارات، ولا سيما إمارة الشارقة، في ترسيخ جسور التواصل الثقافي، وصولًا إلى ما تشهده العلاقات اليوم من تطور متواصل.

وفي هذا السياق، تكشف مقتنيات أرشيفية نادرة يعود بعضها إلى عام 1954، عن محطات مهمة من تاريخ الشارقة وتطورها الثقافي والعمراني، وعن الدور الذي لعبته المطبوعات المصرية في تشكيل الوعي الثقافي لدى أجيال متعاقبة في منطقة الخليج.

وفي حوار خاص لـ«صدى البلد»، يتحدث محمد صادق، مدير مؤسسة أرشيف التراث العربي في مصر، عن كواليس امتداد العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية، وبدايات التواصل مع إمارة الشارقة منذ تولي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حكم الإمارة عام 1972، وأهمية معرض الشارقة الدولي للكتاب في تعزيز الحضور الثقافي العربي والعالمي، ودور الصحافة والمجلات المصرية القديمة في بناء جسور التواصل بين مصر والخليج.

كما يكشف صادق عن مشروعه المستقبلي لجمع وتوثيق أرشيف تاريخي ضخم يرصد مسيرة العلاقات المصرية والشارقة على مدار نحو سبعة عقود، ويضم الصحف والمجلات والكتب والصور والوثائق الأصلية، فضلًا عن رؤيته لدور الأجيال الجديدة في حماية الذاكرة التاريخية من المعلومات المغلوطة، وأهمية الحفاظ على مهنة توارثها عن جده وأبيه منذ أكثر من 105 أعوام.

في البداية.. كيف تصف العلاقات الثقافية بين مصر والإمارات، وبصفة خاصة إمارة الشارقة؟

العلاقات الثقافية بين مصر والإمارات، وبصفة خاصة إمارة الشارقة، علاقات وطيدة للغاية، ولها تاريخ طويل من التواصل والتعاون. ويمكن أن نعود ببدايات مرحلة مهمة من هذا التواصل إلى عام 1972، عندما تولى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حكم إمارة الشارقة، حيث شهدت العلاقات الثقافية تطورًا كبيرًا، وكانت هناك محطات عديدة عززت هذا التقارب.

وبدأت الزيارات المتبادلة منذ عامي 1973 و1974، عندما زار الشيخ سلطان مصر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، وعلى مدار أكثر من 52 عامًا، استمرت العلاقات الثقافية المتميزة والتبادلات بين المؤسسات والهيئات الثقافية في الشارقة ونظيراتها في مصر.

وكانت الزيارات الرسمية دائمًا حريصة على أن يكون لها حضور ثقافي، وأن تتضمن جوانب تعزز التواصل بين المؤسسات الثقافية المصرية والشارقة، حتى أصبحت الشارقة عاصمة للثقافة العربية، وهو ما أضاف إليها مسؤولية أكبر في تطوير علاقاتها الثقافية وتوسيع نطاقها مع مختلف دول العالم، ولا سيما مصر.

وهذا التطور لم يكن وليد اللحظة، وإنما يستند إلى تاريخ كبير من العلاقات والمحبة والاحترام المتبادل بين مصر والإمارات، وبصفة خاصة الشارقة، وهي علاقات تشهد تقدما ملحوظا مستمرا.

ما الذي يميز تجربة الشارقة الثقافية خصوصا في تنظيم معرض الشارقة الدولي للكتاب؟

يمثل معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة ثقافية كبيرة، تجمع ناشرين وباحثين ومثقفين من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة دولية واسعة تتجاوز 126 دولة.

والشارقة لا تكتفي بتنظيم معرض للكتاب، بل تحرص أيضًا على تكريم المثقفين والناشرين والمشاركين، وتمنحهم مساحة حقيقية للتواصل وتبادل الخبرات، وهو ما يحول المعرض إلى عرس ثقافي كبير.

وهذا أحد أهم الأسباب التي جعلت الشارقة تجربة مميزة مقارنة بكثير من الأماكن التي تستضيف المعارض والمنتديات الثقافية؛ فهي لا تنظر إلى الثقافة باعتبارها مجرد فعاليات موسمية، وإنما باعتبارها مشروعًا مستمرًا يتطلب التطوير والتحديث.

ومنذ حصول الشارقة على لقب عاصمة الثقافة العربية عام 1998، ازدادت مسؤولياتها الثقافية، وأصبحت مطالبة بتقديم المزيد من المبادرات والأنشطة كل عام.

وأرى أن المسؤولين عن الثقافة في الشارقة يمتلكون قدرًا كبيرًا من الوعي والذكاء في إدارة هذا الملف، وهو ما ساعد الإمارة على التطور المستمر، والسعي إلى أن تكون في مقدمة المشهد الثقافي العربي، وأن تحتل مكانة متقدمة على مستوى العالم العربي.

كيف تنظر المؤسسات الثقافية المصرية إلى تجربة الشارقة؟ وهل هناك حرص على تعزيز التعاون معها؟

المؤسسات الثقافية المصرية تحرص دائمًا على التقارب مع المشهد الثقافي الإماراتي، وخاصة في الشارقة، التي أصبحت منطقة جاذبة لانتباه المثقفين والباحثين والناشرين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وهناك رغبة مستمرة لدى المؤسسات الثقافية المصرية في زيادة التعاون والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها الشارقة، والاستفادة من التجربة الثقافية المتميزة التي تقدمها الإمارة.

ولا يمكن فصل هذا التقارب عن المحبة الكبيرة التي يكنها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لمصر، وكذلك محبة المصريين للشارقة، وهي مشاعر انعكست بصورة واضحة على حجم المشاركة المصرية في الفعاليات الثقافية التي تستضيفها الإمارة.

فهناك عدد كبير من المثقفين والناشرين المصريين يشاركون في هذه الفعاليات، كما تتيح الشارقة لهم فرصًا مهمة للحضور والتفاعل، وتقدم لهم أوجهًا مختلفة من الدعم والتسهيلات.

وهذه المشاركات تترجم إلى نتائج إيجابية على مستوى العلاقات الثقافية، وتسهم في توطيد الروابط بين مصر والشارقة بصورة مستمرة.

في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات كيف ترى تعامل الأجيال الجديدة مع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية؟

هذا رأي شخصي بالنسبة لي، وأرى أن التطور التكنولوجي وسهولة الحصول على المعلومات جعلا بعض الأجيال الجديدة تتعامل مع الأحداث دون امتلاك المعرفة الكافية بخلفياتها التاريخية.

فأصبحت هناك معلومات وشائعات وأخبار غير دقيقة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، ويتعامل معها البعض باعتبارها حقائق، دون التحقق من صحتها أو الرجوع إلى المصادر الموثوقة.

ولو عاد هؤلاء إلى تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية، وقرأوا هذا التاريخ بصورة جيدة، لاكتشفوا أننا أمام علاقة وطيدة ومحترمة للغاية، قامت على التعاون والمواقف المشتركة والتفاهم المتبادل.

وعلى مدار عقود طويلة، كانت مصر والإمارات يدًا واحدة في مواقف كثيرة، وكان هناك تقارب في الرؤى والمواقف، وهذا ليس مجرد كلام أقوله، وإنما تؤكده الوثائق والأرشيفات التاريخية التي نحتفظ بها.

لذلك، أرى أنه من المهم أن تعود الأجيال الجديدة إلى الذاكرة التاريخية، وأن تقرأ تاريخ الإمارات وعلاقاتها بمصر على مدار نحو سبعة عقود، لتتعرف على المواقف الجادة والمشتركة التي جمعت البلدين، وكيف كان هناك دائمًا قدر كبير من التفاهم والاحترام والتعاون.

وما الدور الذي لعبته الصحافة والمجلات المصرية في بناء العلاقات مع دول الخليج على مدار العقود الماضية؟

الصحافة المصرية كان لها دور مهم للغاية في العلاقات بين مصر والدول العربية، ولا سيما دول الخليج، واستطاعت الصحف والمجلات المصرية أن تسهم في ترسيخ علاقات المحبة والتواصل بين الشعوب على مدار عقود طويلة.

ولو عدنا إلى تاريخ العلاقات بين مصر والخليج العربي خلال المائة عام الماضية، أو الثمانين والسبعين عامًا الأخيرة، سنجد أن الصحافة المصرية كانت إحدى الأدوات المهمة التي ساعدت على بناء جسور التواصل الثقافي والإعلامي.

وبالطبع، مرت العلاقات أحيانًا ببعض الفترات التي شهدت خلافات أو تباينات، ووصلت في بعض المراحل إلى توترات استمرت عدة سنوات، لكن ظل الاحترام المتبادل حاضرًا، وكان للصحافة المصرية دور في الحفاظ على مساحة التواصل والتقارب، من خلال أسلوبها المهني والثقافي الذي جمع بين مصر ودول الخليج.

ومن هنا، أؤكد أهمية توظيف الأرشيفات والتوثيق التاريخي لمصلحة الصالح العام، وليس لخدمة المصالح الشخصية أو الأهواء الفردية.

فالعلاقات التي تجمع مصر بالدول العربية علاقات تاريخية وطيدة، تقوم على روابط مشتركة، والوثائق والصحف القديمة لها دور أساسي في إظهار هذا التاريخ للأجيال الجديدة، وتوضيح حجم العلاقات التي جمعت مصر والخليج العربي على مدار سبعين وثمانين عامًا وأكثر.

هل امتد هذا الدور إلى مجلات الأطفال والقصص المصورة التي كانت تصدر في مصر؟

بالتأكيد، وهذا جانب مهم جدًا لا ينبغي إغفاله عند الحديث عن العلاقات الثقافية المصرية الخليجية.

فإذا نظرنا إلى المجلات القديمة، مثل «سمير» و«ميكي» و«تان تان» و«أطلس» و«سوبرمان» و«ماجد» وغيرها من المجلات، سنجد أنها أسهمت في تشكيل الهوية الثقافية لدى الأطفال في مصر والدول العربية، وكانت وسيلة مهمة لنقل الثقافة والمعرفة بين المجتمعات.

وكانت كثير من هذه المجلات تصدر في مصر، ثم تصل إلى دول الخليج، حيث كان القراء ينتظرون وصول الصحف والمجلات المصرية بشغف، خاصة أن الحصول عليها في بعض الدول الخليجية لم يكن أمرًا سهلًا في ذلك الوقت.

وبالنسبة لهؤلاء القراء، كانت المجلات المصرية نافذة ثقافية مهمة يطلون من خلالها على العالم، ويتابعون القصص والشخصيات والأحداث، ويتعرفون على جوانب مختلفة من الثقافة العربية.

ومن هنا، أصبحت الثقافة المصرية بمثابة رسول ثقافي ينتقل من بلد إلى آخر، يحمل معه الكلمات والصور والقصص والمعرفة، ويسهم في توطيد العلاقات بين الشعوب.

وهذا الدور لا يقل أهمية عن الدور الذي لعبته السينما المصرية، التي أسهمت أيضًا في نشر الثقافة المصرية وتعزيز المحبة والتقارب بين المصريين والخليجيين.

وأرى أنه من المهم أن يحرص الآباء والأمهات اليوم على تعريف أبنائهم بالمجلات والقصص التي كانوا يقرؤونها في طفولتهم، وأن ينقلوا إليهم هذه التجربة الثقافية، لأن مجلات الأطفال لم تكن مجرد وسيلة للترفيه، وإنما كانت جزءًا من تشكيل الوعي والهوية الثقافية، ولها دور مهم في توطيد العلاقات المصرية الخليجية.

ما أبرز المشروعات التي تعمل عليها حاليًا لتوثيق تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية؟

من أهم المشروعات المستقبلية التي أفكر فيها، وبكل أمانة، أن أقوم بتجميع أرشيف تاريخي ضخم لدولة الإمارات، وبصفة خاصة إمارة الشارقة، يوثق مسيرة العلاقات مع مصر على مدار نحو سبعة عقود، بداية من عام 1954 وحتى الوقت الحالي.

وأرى أن هذا المشروع سيكون مهمًا للغاية؛ لأنه سيتيح للباحثين والمهتمين فرصة الاطلاع على وثائق وأرشيفات تكشف طبيعة العلاقة التي جمعت مصر والشارقة، وكيف تطورت على مدار هذه السنوات، وما شهدته من محطات مهمة قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل.

وأتمنى أن أجد مؤسسة ثقافية كبيرة في الشارقة تستضيف هذا المشروع، حتى أتمكن من تنظيم معرض كبير يوثق هذه العلاقة التاريخية، ويضم كل ما يتعلق بالصحافة والجرائد والمجلات والكتب والصور والوثائق التي تحكي تاريخ العلاقات القوية بين مصر والشارقة.

أحلم بأن يكون هناك معرض متكامل يستطيع الزائر من خلاله أن يشاهد بنفسه كيف تطورت هذه العلاقات، وأن يقرأ الوثائق الأصلية التي سجلت محطاتها المختلفة، وأن يتعرف على تاريخ التعاون الثقافي والإنساني بين الجانبين على مدار سبعين عاما تقريبا.

وما أبرز الوثائق النادرة التي تحتفظ بها في الأرشيف، والتي تكشف مراحل تطور إمارة الشارقة؟

هناك وثائق ومقتنيات كثيرة ونادرة للغاية، وليس من السهل الحديث عنها جميعًا في حوار واحد، لكن من أهم ما أحرص على توثيقه المواد التي ترصد تطور الشارقة منذ تولي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حكم الإمارة في عام 1972.

فأنا مهتم بالوثائق التي تسجل كيف بدأت مراحل بناء الإنسان وتطوير العمارة الإسلامية والزراعة، وغيرها من المجالات التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الشيخ سلطان، وكيف تحولت الأفكار والخطط إلى مشروعات ومؤسسات على أرض الواقع.

ومن بين الوثائق المهمة التي أمتلكها ما يتعلق بأول خطاب وجهه الشيخ سلطان إلى جموع الشعب في الشارقة، وكذلك أول اجتماع عقده مع الجهات التنفيذية في الإمارة، وكيف جرى خلاله التعريف بالمسؤولين والجهات المختلفة.

كما أمتلك وثائق تتعلق برؤيته وخططه المستقبلية، وما كان يستهدف تنفيذه خلال السنوات الخمسين التالية لتولي الحكم، من مشروعات وأهداف في مختلف المجالات.

وأهمية هذه الوثائق أنها ليست مجرد أوراق قديمة، وإنما مواد أصلية تسجل الأحداث في وقت وقوعها، وتكشف كيف كانت الرؤية والتخطيط، ثم كيف تحولت هذه الخطط إلى واقع نراه اليوم.

أخيرًا.. كيف تنظر إلى مهنة الأرشفة والتوثيق خاصة أنك تنتمي إلى عائلة تعمل في هذا المجال منذ أكثر من قرن؟

في الختام، أود أن أقول إن مهنتي بالنسبة لي ليست مجرد عمل، وإنما رسالة توارثتها أبًا عن جد.

فنحن نعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 105 أعوام، وكان أجدادنا يُعرفون باسم «الورّاقين»، وأنا أحاول اليوم استكمال هذه الرسالة التي بدأت مع جدي، ثم انتقلت إلى أبي، وأواصل أنا حملها، وأتمنى أن يستكملها ابني من بعدي.

ورغم كل الظروف والصعوبات التي تواجهنا، ورغم التحديات الكبيرة التي فرضتها وسائل النشر الحديثة والتطور التكنولوجي، فإنني ما زلت متمسكًا بأهمية الورق والوثيقة والأرشيف الأصلي.

فاليوم أصبح كثير من الناس يبحثون عن المعلومة السريعة، ويحصلون عليها من خلال الوسائل التكنولوجية، دون أن تكون لديهم الرغبة نفسها في الرجوع إلى الكتب والوثائق والمصادر الورقية.

لكنني أؤمن بأن الوثيقة الأصلية تظل ذات قيمة تاريخية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن الحفاظ على الأرشيف هو حفاظ على ذاكرة الشعوب وتاريخها وهويتها.

وسأظل حريصًا على استكمال هذه الرسالة والمحافظة عليها، والعمل على نقلها إلى ابني، حتى تستمر هذه المهنة التي توارثناها عبر أجيال طويلة.