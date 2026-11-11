افتتاح معرض "بميزان" في بيت الحكمة ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط

افتتح عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير ملتقى الشارقة للخط، معرض "بميزان" ضمن فعاليات الدورة الـ12 من الملتقى، وذلك في بيت الحكمة بالشارقة بحضور أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والأستاذة مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت حكمة، وعدد كبير من الفنانين والخطّاطين والإعلاميين ومحبي فن الخط العربي.

يأتي المعرض ضمن المحطة الختامية من افتتاحات معارض الدورة الـ12 من ملتقى الشارقة للخط، الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة تحت شعار "ميزان"، ويتولى تنظيمه إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة وبيت الحكمة، بالتعاون مع مجمع القرآن الكريم بالشارقة، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومؤسسة خولة للفن والثقافة، ومؤسسة بارجيل للفنون.

ويضم المعرض 5 أقسام هي: "الميزان نقطة: بداية القياس"، و"الميزان حرفاً: هندسة الجمال" للخطاط خالد الجلاف من الإمارات، و"الميزان كلمة: نسق التكوين" للخطاطة الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي من الإمارات، و"الميزان جملة: من التكوين إلى المعنى"، للخطاط خليفة الشيمي من مصر، و"كسر الميزان: تجارب معاصرة" للخطاط حميد السعدي من العراق.

يستكشف المعرض رحلة الحرف العربي من وحدته الأولى إلى اكتماله البصري والدلالي، عبر محطات تتناول النقطة بوصفها أصل القياس، والحرف باعتباره بناءً قائماً على التناسب، والكلمة باعتبارها فضاءً للتوازن بين الشكل والفراغ، وصولاً إلى الجملة التي يلتقي فيها الجمال بالمعنى، كما يتوقف عند التجارب المعاصرة التي أعادت قراءة هذا الإرث وفتحت له آفاقاً جديدة للتعبير.



"آفاق جديدة"

وألقى محمد القصير كلمة قال في بدايتها: "يسعدنا أن نلتقي اليوم في بيت الحكمة، في افتتاح معرض "بميزان"، الذي يتيح لنا أن نتأمل جانباً من ثراء ثقافتنا العربية، وأن نكتشف كيف يمكن لفن عريق كالخط العربي أن يقدم لنا رؤية متجددة لجماليات الحرف العربي".

وأضاف: "لقد رسخ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مكانة الثقافة في مشروع الشارقة الحضاري، فصارت المعرفة والفنون جزءاً من حياة المجتمع، وإن هذه المكانة تمنحنا مسؤولية مواصلة تقديم فعاليات ومعارض تُعبّر عن هويتنا، وتفتح أمام الجمهور أبواباً أوسع للتعرّف إليها".

ولفت مدير ملتقى الشارقة للخط: "في إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، نحرص دائماً على تعزيز حضور الخط العربي، وتقريب جمالياته من الجمهور، وإتاحة المجال أمام مبدعيه لتقديم أجمل ما لديهم، فالعناية بهذا الفن تجمع بين الحفاظ على أصوله وتشجيع التجارب التي تستلهم إرثه، وتفتح أمامه آفاقاً فنية جديدة".

وحول أهمية المعرض، قال: "من هنا تأتي أهمية معرض "بميزان"، الذي يأخذ الزائر في رحلة فنية من النقطة إلى الحرف، ومن الحرف إلى الكلمة، ومنها إلى المعنى، ليكشف كيف تلتقي دقة القاعدة مع حرّية الإبداع، فالخط العربي يحمل جانباً من ذاكرتنا، وفي تقديمه بهذه الصورة فرصة لمشاركة هذه الذاكرة مع أجيال جديدة، ومع زوّار يجدون في جمال الحرف مدخلاً إلى فهم ثقافتنا".

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية:"يقدّم "بيت الحكمة" مساحة تُسهم في تقريب الفنون من الناس، وإننا في دائرة الثقافة لنعتز بالتعاون مع المؤسسات الثقافية في الشارقة، وما يتيحه هذا التعاون من فرص لتقديم معارض تجمع المعرفة بالمشاهدة، وتمنح الجمهور صلة أعمق بالفنون ومبدعيها".

وفي الختام، توجّه القصير بالشكر إلى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وبيت الحكمة، على ما يقدمانه من جهود في دعم الثقافة والفنون، وترسيخ مكانة الشارقة منارةً للمعرفة والإبداع.

من جانبها، قالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: "نؤمن بأن الحفاظ على الموروث الثقافي يبدأ بتعميق فهمه وإدراك قيمته، لا بالاكتفاء بالتعريف بتاريخه، ومن خلال معرض (بميزان)، نسعى إلى تقريب فن الخط العربي من الأجيال الجديدة، وإتاحة الفرصة لها لاكتشاف ما يحمله من معرفة ودقة ومهارة، بما يعزز اعتزازها بهذا الإرث ويشجعها على الاهتمام به".

وأضافت: "ونحرص على أن تترك معارض بيت الحكمة أثراً يمتد إلى ما بعد زيارة المعرض؛ بأن تثير فضول الجمهور، وتدفعه إلى طرح الأسئلة ومواصلة الاكتشاف، ونأمل أن تمنح هذه التجربة الزوار نظرة مختلفة إلى الحروف التي يستخدمونها كل يوم، وأن تجعلهم أكثر انتباهاً لما تختزنه لغتهم من ثراء فني وثقافي".

خمسة أقسام من النقطة إلى المعنى

تبدأ رحلة الزوار في القسم الأول "الميزان نقطة: بداية القياس"، الذي يوضح كيف أصبحت النقطة وحدة أساسية لقياس الحروف العربية وتحديد أبعادها ونِسَبها، بما في ذلك طول حرف الألف. ويقدم القسم نماذج بصرية مكبرة وشروحات توضيحية تساعد على فهم المبادئ الهندسية التي تضبط تناسب الحروف.

ويضم القسم مجموعة من أدوات الخط ومواده، بمساهمة من متحف الشارقة للخط التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، تشمل قلم القصب، والمدية المستخدمة في بريه، والمحبرة، والمقلمة، ومصقلة الورق. كما يتعرف الزوار إلى الحبر والورق وطرق إعدادهما، ودورهما في تشكيل الحروف وضبط أحجامها.

وينتقل المعرض في قسمه الثاني "الميزان حرفاً: هندسة الجمال" إلى استكشاف كيفية تشكل الحروف وفق قواعد التناسب، ودور أطوالها وانحناءاتها والفراغات المحيطة بها في تحديد هيئتها، إلى جانب تنوع أساليب كتابتها عبر العصور. ويعرض القسم لوحة "ميزان الحروف" للخطاط خليفة الشيمي، مكتوبة بخط الثلث باللون الأحمر، لإبراز قياسات الحروف الأبجدية ونِسَبها.

أما القسم الثالث "الميزان كلمة: نسق التكوين"، فيتناول كيفية انتظام الحروف والمسافات داخل الكلمات، من خلال عشر لوحات لسمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، أُنجزت بالحبر على الورق خلال الفترة من 2012 إلى 2020، ومن بينها لوحة بعنوان "الشارقة تشرق بنور ربها، وسلطان نور ثقافتها"، مهداة إلى صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويتناول القسم الرابع "الميزان جملة: من التكوين إلى المعنى" العلاقة بين جماليات الكتابة ومضمون النص، من خلال تسعة أعمال للفنان خليفة الشيمي، تضم مختارات من الآيات القرآنية التي تتجلى فيها مفاهيم الميزان والقدر والتناسب، وتبرز كيف تتكامل التكوينات الخطية مع المعاني التي تحملها الكلمات والجمل.

وتُختتم رحلة المعرض بالقسم الخامس "كسر الميزان: تجارب معاصرة"، الذي يستعرض تجارب تعيد قراءة القواعد التقليدية للخط العربي وتوظيفها بأساليب فنية جديدة، في ضوء ثمانية أعمال للخطاط العراقي حميد السعدي، إلى جانب منحوتة "ومن يتقِ الله يجعل له مخرجاً" للفنان ناصر السالم، وهي من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون، وتقدم هذه الأعمال رؤى فنية تجمع بين أصالة الخط العربي وحرية التجريب والابتكار، وتكشف عن آفاق جديدة لتوظيف حروفه وعناصره في التعبير الفني المعاصر.



معروضات وكتابات قرآنية قديمة

ويتيح المعرض التعرف إلى إرث رواد الخط العربي والأساليب التي تناقلها الخطاطون وطوروها عبر الأجيال، من خلال صور مقدمة من مكتبة ومتحف رامبور رضا في الهند، تتضمن آيات من سورة البقرة تُنسب كتابتها إلى ابن مقلة، وسورة الفاتحة التي تُنسب إلى ياقوت المستعصمي. كما يضم محاكاة لمصحف ياقوت المستعصمي وصوراً لمحاكاة صفحات من مصحفه ومصحف ابن البواب، مقدمة من مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

كما يمكن للزوار الاطلاع على طبعة حديثة من كتاب "جامع محاسن كتابة الكتاب ونزهة أولي البصائر والألباب" لمحمد بن حسن الطِيبيّ، صدرت عام 2015 عن جامعة الملك سعود، وتضم الصفحات المعروضة نماذج للحروف وفق أسلوب ابن البواب، كما يعرض لوحة للخطاط خالد الجلاف، يحاكي فيها النصوص الواردة في الكتاب.



تجارب تفاعلية ومواد مرئية

ولا تقتصر تجربة "بميزان" على مشاهدة الأعمال الفنية، بل تتيح للزوار استكشاف مبادئ الخط العربي وتطبيقها عملياً، من خلال "طاولة النقطة والقلم"، التي تتيح لهم تجربة رسم النقطة بأحجام مختلفة، و"طاولة كتابة الحروف"، التي تجمع بين مشاهدة مقاطع شروحات فنية للخطاط علي الحمادي عبر الأجهزة اللوحية، والتدرب على كتابة الحروف بأنفسهم.

وترافق هذه التجارب مواد مرئية وتعليمية، تشمل فيديو تعريفياً يستعرض مسيرة ابن مقلة، أُنتج بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ومقطعين للخطاط خالد الجلاف يوضحان دور النقطة في قياس الحروف، وكيف تتغير هيئة الحرف بحسب موقعه في الكلمة وعلاقته بالحروف المجاورة.

وعلى امتداد فترة المعرض، ينظم بيت الحكمة برنامجاً متنوعاً من الورش والأنشطة الفنية الموجهة للأطفال والشباب، تتناول فنون الخط العربي وأساليبه وأنماطه المختلفة، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة وعدد من الجهات المتخصصة، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بجماليات الخط العربي وتشجيعهم على اكتشاف فنونه وممارستها.