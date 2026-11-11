علي جمعة: ستقف بين يدي الله وحدك فأنت رهين عملك لا عمل غيرك

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من المعاني التي يؤكدها القرآن أن الإنسان لا يُقاس عند الله بأسرته، ولا يُحكم عليه بعمل أبيه أو ابنه أو زوجه، وإنما يُنظر إلى إيمانه وعمله هو.

قد يخرج الصالح من بيت غير صالح

وأوضح جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان من أجلِّ أنبياء الله، مع أن أباه لم يكن على إيمانه، كما كان سيدنا نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لم يؤمن أحد أبنائه، ولم يُنقص ذلك من مقام نوح شيئًا.

وأضاف أن الله ضرب مثلًا بامرأة فرعون، امرأة مؤمنة صالحة، مع أنها كانت زوجة رجل بلغ من الطغيان أن قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾، فلم يجعل الله فساد الزوج مانعًا من صلاحها وقربها منه.

في المقابل، كانت امرأة نوح وامرأة لوط تحت نبيين كريمين، ومع ذلك لم تنفعهما مجرد الصلة بالصالحين حين اختارتا غير طريقهما.

وأشار إلى أن القرآن يعلّمنا ألا نحاكم الإنسان بنسبه، ولا بأسرته، ولا بمن حوله، فقد يخرج الصالح من بيت غير صالح، وقد يخرج غير الصالح من بيت من خيار الناس؛ لأن القرابة لا تصنع الإيمان وحدها، كما أن خطأ القريب لا ينتقل إلى غيره.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، مؤكدًا أن الإنسان عند الله بعمله وسعيه، لا بنسبه ولا بعمل مَن ينتسب إليه.

وأكد أن هذا المعنى نحتاج إليه في تعاملنا مع الناس؛ فلا نحمِّل الابن خطأ أبيه، ولا الأسرة جريمة واحد منها، ولا نحكم على إنسان بسبب اسم أو نسب أو بيئة لم يخترها، فالعدل أن ترى الإنسان بما فعل هو، لا بما فعله غيره.

ولفت إلى أن هذا المعنى لا يتعلق بحكمنا على الآخرين فقط، بل ينبغي أن يعود كل واحد منا به إلى نفسه، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾.

وتابع: «ومن هنا ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه: ماذا أعددتُ أنا للقاء الله؟ لا ماذا فعل الناس، ولا ماذا فعل أهلي، ولا ماذا يفعل المجتمع من حولي».

وأوضح أن الإنسان قد يستطيع في الدنيا أن يختبئ خلف الأعذار، وأن يحمل غيره تبعة تقصيره، وأن يقول: الناس كلهم يفعلون ذلك، أما أمام الله فلا يبقى إلا الحقيقة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى﴾.

واختتم بالتأكيد على أهمية أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله، وأن يراجع نفسه قبل أن ينشغل بالحكم على الناس؛ لأنه في النهاية سيقف بين يدي الله وحده.