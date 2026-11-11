المؤشر العالمي للفتوى: التضامن مع السعودية وإدانة الاعتداء على كنيسة الأردن ضمن أبرز القضايا المتداولة عربيًّا

أصدر المؤشر العالمي للفتوى (Global Fatwa Index) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العدد الـ (56) من نشرته الدورية "فتوى تريندز"، والذي تضمن رصدًا وتحليلًا لأبرز الفتاوى والقضايا الدينية التي تصدرت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر أكتوبر، إلى جانب قراءة اتجاهات التفاعل المجتمعي معها، وتحليل أبعادها وتداعياتها، واستشراف مساراتها المستقبلية.

وقد كشف التحليل الموضوعي للتريندات الدينية المرصودة في مصر عن تصدُّر قضايا الاقتصاد والمعاملات المالية والمهنية بنسبة (33.3%)، تلتها قضايا الأخلاق الرقمية والخصوصية ومكافحة التضليل بنسبة (28.6%)، لتشكل الفئتان معًا (61.9%) من إجمالي التريندات الموضوعية المرصودة، بما يعكس تنامي حضور القضايا المرتبطة بالمعاملات الاقتصادية والممارسات الرقمية في اهتمامات الجمهور واحتياجاته الإفتائية.

وشملت أبرز القضايا الاقتصادية التحذير من المغالاة في أسعار السيارات تحت مسمى "الأوفر برايس"، وما قد تنطوي عليه من احتكار واستغلال وأكل لأموال الناس بالباطل، وبيان الحكم الشرعي للعمل في بيع السجائر والمعسل، وعدم جواز اتخاذ العملات المشفرة مُقدمًا أو مؤخرًا للصداق في ظل ما يحيط بها من غرر واضطراب في القيمة، فضلًا عن عدم جواز شراء السلع المهربة أو المدعمة من السوق السوداء لما يمثله ذلك من إعانة على التهريب والاحتكار، كما شملت التريندات المثارة حكم تحريم استثمار أموال جهة العمل دون علم أصحابها باعتباره إخلالًا بالأمانة، وتحريم المراهنات الإلكترونية وصناديق الحظ القائمة على دفع المال مقابل احتمال الفوز، باعتبارها من صور القمار والميسر.

وفي محور الأخلاق الرقمية، رصدت نشرة مؤشر الفتوى عددًا من الفتاوى المتعلقة بحرمة انتهاك الخصوصية وتتبع عورات الآخرين، وتحريم بيع البيانات الشخصية والبيومترية دون إذن أصحابها، وعدم جواز استخدام التفاعلات الوهمية في التضليل والترويج، فضلًا عن تحريم نشر الأخبار الاقتصادية الكاذبة أو تداول المحتوى المحرم والتفاعل معه بما يسهم في انتشاره.

كما تناولت نشرة "فتوى تريندز" عددًا من القضايا الاجتماعية والأسرية والمهنية، أبرزها حكم تصميم برامج قد تُستخدم في أنشطة محرمة، وحكم طباعة آيات القرآن الكريم على كعكات المناسبات، وأحكام الوشم وأثره على صحة الصلاة والوضوء، وآداب المزاح أثناء عقد الزواج.

ورصدت فتوى تريندز أيضًا عددًا من القضايا المرتبطة بالتراث الديني والجدل المجتمعي، من بينها النقاشات المثارة حول السيد أحمد البدوي ومولده بمدينة طنطا، وما صاحبها من اختلاف في الآراء بشأن مكانته ونسبه والاحتفال بمولده والممارسات المرتبطة به، كما تناولت الجدل حول توظيف مشاهد الوفاة والمواقف الإنسانية في صناعة المحتوى الرائج على منصات التواصل الاجتماعي، وما يثيره ذلك من تساؤلات أخلاقية بشأن احترام حرمة الموتى ومشاعر ذويهم، إلى جانب الأحكام المتعلقة بتجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط تداول المحتوى الديني والاجتماعي في الفضاء الرقمي.

السعودية وقطر والأردن في صدارة التريندات العربية والخليجية

وفي سياق متصل، كشف رصد وتحليل تريندات الفتاوى والموضوعات في النطاق العربي والخليجي خلال شهر أكتوبر عن تصدُّر الموضوعات والقضايا الدينية بنسبة بلغت نحو (60%) من إجمالي العينة المرصودة، مقابل (40%) لتريندات الفتاوى، وهو ما يعكس اتساع اهتمام الجمهور بالقضايا الدينية والسياسية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب المسائل الإفتائية المرتبطة بالأحكام الشرعية وشئون الحياة اليومية.

ويشير هذا التوزيع إلى أن حضور الخطاب الديني على منصات التواصل الاجتماعي لم يعد مقتصرًا على إصدار الفتاوى وبيان الأحكام، بل امتد إلى التفاعل مع الأحداث السياسية والأمنية والإنسانية، ومناقشة قضايا الاستقرار والتعايش ومواجهة التطرف، فضلًا عن تطوير المؤسسات الدينية ومواكبة التحولات الرقمية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكثر الدول ظهورًا في عينة الرصد والتحليل هذا الشهر بنسبة (32%)، تلتها قطر بنسبة (18%)، ثم الأردن بنسبة (16%)، وليبيا بنسبة (12%)، ولبنان بنسبة (8%)، فيما جاءت السودان وسوريا بنسبة (4%) لكل منهما، والإمارات وتونس وفلسطين بنسبة (2%) لكل منها.

وقد تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأكثر ظهورًا، حيث برز تداول مواقف عدد من الدعاة والعلماء بشأن الاعتداءات والتهديدات الحوثية، والتضامن مع المملكة ورفض استهداف المدنيين والمنشآت، إلى جانب التأكيد على حماية الحرمين الشريفين واحترام المقدسات الإسلامية.

فيما اتسمت التريندات المرتبطة بدولة قطر بغلبة القضايا السياسية والإقليمية، وتنوعت بين موضوعات تتعلق بالتطورات في اليمن، ومواقف متباينة من جماعة الحوثي، والدعوات إلى رفع الحصار عن تعز، وحماية المقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، والدعوة إلى توحيد المواقف الإسلامية إزاء التحديات الإقليمية،كما شملت التريندات تداول مواقف مؤيدة لمبادرة شيخ الأزهر للمصالحة ووقف الصراعات.

أما في الأردن، فتركزت التريندات على قضايا الأمن المجتمعي والتعايش الديني ومواجهة التطرف، وبرزت إدانة دائرة الإفتاء العام لحادث الاعتداء على إحدى كنائس محافظة الكرك، وزيارة مفتي الأردن لأسر الضحايا والمصابين، والإشادة بالجهود الأمنية، بما عكس حضور المؤسسات الدينية في دعم الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التآخي ومواجهة الفكر التكفيري.

وفي ليبيا، تنوعت التريندات بين الفتاوى المرتبطة بالحياة اليومية والموضوعات الاقتصادية والمؤسسية؛ ومن أبرزها فتوى حول حكم وضوابط استخدام تقنية رفع الرموش (Lash Lift) ، إلى جانب توضيح الرأي الشرعي بشأن الإحالات المالية الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي، فضلًا عن عدد من الفتاوى المرتبطة ببعض التشريعات والمعاملات المالية والقضايا السياسية والهوية التشريعية.

وفي بقية الدول العربية والخليجية، عكست التريندات المرصودة تنوعًا في القضايا التي يتفاعل معها الجمهور، مع حضور واضح للموضوعات المرتبطة بتطوير المؤسسات الدينية وتعزيز أدوارها في المجالين الديني والاجتماعي، وتحديث آليات العمل الإفتائي من خلال توسيع التعاون المؤسسي ومواكبة التحولات الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي، كما برزت القضايا الفقهية والاقتصادية المتصلة بالمعاملات اليومية، ومن بينها حكم شراء المواد البترولية وتخزينها وإعادة بيعها بأسعار أعلى، وما أثاره من نقاش حول الضوابط الشرعية للممارسات التجارية ومراعاة مصالح المواطنين وعدم الإضرار بالمستهلكين، وامتد التفاعل إلى قضايا تنظيم الخطاب الديني وأدوار الأئمة والخطباء، وتعزيز المسئولية المجتمعية والرفق بالحيوان، بالتوازي مع استمرار حضور القضية الفلسطينية وما يرتبط بها من أبعاد دينية وإنسانية وقضايا حماية المقدسات.

وتكشف نتائج الرصد وتحليلها عن تباين أولويات التريندات من دولة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة القضايا والظروف المجتمعية والسياسية المحيطة بها، بما يعكس اتساع نطاق التفاعل مع الخطاب الديني وتداخله مع قضايا الحياة اليومية والتحديات المؤسسية والتحولات المجتمعية، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الأبعاد الدينية والإنسانية.