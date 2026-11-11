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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يعزي والد الطالب يوسف عويس في وفاة نجله وزوجته بحادث قطار العياط

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بالسيد عبد الحميد عويس، والد الطالب يوسف عبد الحميد عويس، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمعهد مصطفى متولي بالعدوة، التابع لإدارة الفيوم الأزهرية، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة نجله وزوجته، والدة الطالب، إثر حادث قطار العياط.

وخلال الاتصال، أعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد الطالب في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم والدهما وأسرتيهما الصبر والسلوان.

واختتم فضيلة الإمام الأكبر تعازيه بقوله تعالى: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفد أزهري للتعزية
 

في لفتة إنسانية تعكس حرص منطقة الفيوم الأزهرية على مشاركة أبنائها وأسرهم أحزانهم، وتنفيذًا لتوجيهات قيادات الأزهر الشريف، توجه وفد من منطقة الفيوم الأزهرية لتقديم واجب العزاء والمواساة لاسرة الطالب يوسف عبد الحميد عويس، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمعهد العدوة الأزهري، والذي وافته المنية إثر حادث قطار العياط، كما أسفر الحادث عن وفاة والدته السيدة هاجر أحمد أمين، زوجة عبد الحميد عويس.

وضم الوفد الشيخ محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ علي فتحي فرحات، مدير التعليم الثانوي، والأستاذ عبد المقصود سيد عبد المقصود، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة.

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