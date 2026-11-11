الأزهر يختتم شرح «متن الغاية والتقريب» للطلاب الوافدين بمدينة البعوث

شَهِدَ فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، مساء أمس في مدينة البعوث الإسلاميَّة، اختتام شَرْح (متن الغاية والتقريب) لأبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبهاني، ضمن برنامج (معين التراث)، وقد شرحه أ.د. علي مهدي، أمين سر هيئة كبار العلماء وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، للطلاب الوافدين بمسجد مدينة البعوث الإسلاميَّة، وذلك بحضور أ.د. أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع.

اختتام شرح متن الغاية والتقريب لأبي شجاع

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ العناية بالتراث العِلمي للأمَّة وإحياء دراسته يمثِّلان ركيزةً أساسيَّةً في بناء الوعي العِلمي لدى الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر الشريف يحرص على إعداد أجيال قادرة على فهم تراثها واستيعاب مناهجه، والتعامل مع قضاياه بعِلمٍ وبصيرة؛ بما يحفظ للأمَّة هُويَّتها العلميَّة ويربط حاضرها بماضيها.

وأوضح فضيلته أنَّ برنامج (معين التراث) يأتي في إطار رسالة الأزهر التعليميَّة والدعويَّة، التي تقوم على الجمع بين أصالة المنهج ومواكبة متطلَّبات العصر، من خلال تقديم المتون العلميَّة وشروحها على أيدي المتخصِّصين، وَفق منهج علمي يراعي المستويات المعرفيَّة للطلاب، ويُنمِّي لديهم مَلَكة الفهم والتحليل والاستدلال، ويُعينهم على إدراك أصول العلوم وقواعدها، وتأصيل معارفهم على أُسُس علميَّة راسخة.

من جانبه، بيَّن الدكتور أحمد الشرقاوي أنَّ دراسة المتون التراثيَّة تُمثِّل أحد أهم مسارات التكوين العِلمي المنهجي؛ لِمَا تتضمَّنه من أصول وقواعد وضوابط تُسهم في ضبط العلوم وتحرير مسائلها، وتُرسِّخ لدى الدارسين منهجًا عِلميًّا منضبطًا يمكِّنهم من فهم المسائل واستيعاب أدلَّتها، مؤكِّدًا أنَّ التدرُّج في دراسة هذه المتون وشروحها يُساعد الطلاب على بناء معرفة متماسكة، ويؤهِّلهم للتعامل مع القضايا العِلميَّة المعاصرة بوعيٍ وفهم، دون انقطاع عن أصول العلوم ومناهجها.

بدوره، أشار الدكتور حسن يحيى إلى أنَّ التوسُّع في تدريس العلوم الشرعيَّة واللُّغويَّة للطلاب الوافدين ضمن مراحل البرنامج، يعكس اهتمام الأزهر بتوفير تكوين علمي متكامل لهم، يُرسِّخ معارفهم، ويُعزِّز صلتهم بالمنهج الأزهري الوسطي، ويؤهِّلهم لحمل رسالته ونَشْر قِيَمه في مجتمعاتهم بعد عودتهم إلى بلدانهم.

ويأتي برنامج (معين التراث) الذي أطلقته الأمانة المساعدة للجنة العُليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلاميَّة، تحت رعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

ويجسِّد هذا البرنامج رؤية الأزهر التَّجديديَّة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتُعنَى بإحياء التراث الإسلامي بأسلوبٍ عصريٍّ يوازن بين الضبط الأكاديمي والتيسير التربوي، ويعزِّز مهارات الفهم النَّقدي والتطبيق العملي.

وانطلقت المرحلة الأولى مِنَ البرنامج في 21 سبتمبر من العام الماضي؛ إذْ ركَّزت على تدريس كتب تراثيَّة تناسب المستوى التعليمي الأوَّلي للطلاب الوافدين؛ ففي عِلم النَّحو: شَرْح (قطر الندى وبل الصدى) للعلَّامة ابن هشام الأنصاري (ت. 761هـ)، وفي عِلم الصَّرف: (شذا العرف في فنِّ الصرف) للعلَّامة أحمد المحلَّاوي (ت. 1932م)، وفي علوم الفقه: شَرْح (متن الغاية والتقريب) لأبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبهاني (ت. 593هـ)، وفي علوم القرآن: شَرْح كتاب (إتمام الدراية لقراء النقاية) للإمام السيوطي (ت. 911 هـ)، وشَرْح كتاب (مذكِّرة علوم القرآن) للشيخ محمود أبو دقيقة (ت. 1940م)، عضو هيئة كبار العلماء.

وتتضمَّن المرحلة الثَّانية ثلاثة علوم أصيلة؛ هي: عِلم أصول الفقه، ويتناول شَرْح (الورقات) للإمام جلال الدِّين محمد بن أحمد المحلي الشافعي (ت. 864هـ)، وعِلم المنطق، ويتناول شَرْح (السُّلَّم) للعلَّامة محمد بن يوسف بن إبراهيم الغُرَقي المصري الشافعي المعروف بـ(قَش) (ت. 1232هـ)، إلى جانب شَرْح (الخريدة البهيَّة) للشيخ أحمد الدردير (ت. 1201هـ) في عِلم العقيدة.

جدير بالذِّكر أنَّ فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، قد تفقَّد بعد اختتام شَرْح (متن الغاية والتقريب) معرِِضَ الكتاب الدائم لمطبوعات الأزهر الشريف في مدينة البعوث الإسلاميَّة، واطمأنَّ على انتظام العمل بالمعرِض، وتوفُّر إصدارات الأزهر المتنوِّعة التي تجمع بين العلوم الشرعيَّة والفكريَّة والثقافيَّة، وتُعبِّر عن منهجه الوسطي ورسالته العِلميَّة والدعويَّة.