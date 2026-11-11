المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مخزون الأسمدة المدعمة آمن.. ولا يوجد أي عجز خلال الموسم الزراعي الشتوي الجاري

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فى بيان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تم تداوله من مزاعم بشأن خفض كميات الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين، على خلفية خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بأن مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة بمخازن الجمعيات الزراعية آمن ويكفي لتلبية احتياجات المزارعين لعدة أشهر مقبلة، ويبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة، مؤكدة عدم وجود أي عجز في الأسمدة خلال الموسم الزراعي الشتوي الجاري.

وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف كامل الحصص المقررة للمزارعين وفقًا للمقررات المعتمدة، دون أي نقص، بما يضمن تلبية احتياجات المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي.

ويهيب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.