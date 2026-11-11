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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الصحة التونسي يؤكد أهمية "الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة" في تحقيق مكاسب للمواطن العربي

وزير الصحة التونسي يؤكد أهمية "الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة" في تحقيق مكاسب للمواطن العربي
وزير الصحة التونسي يؤكد أهمية "الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة" في تحقيق مكاسب للمواطن العربي
أ ش أ

 أكد الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة التونسي رئيس الهيئة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، أهمية تعزيز التعاون الصحي العربي والاستفادة من خبرات الكفاءات الطبية والعلمية العربية المهاجرة، من خلال بناء جسور دائمة تربط هذه الكفاءات بأوطانها، وتحويل خبراتها الفردية إلى مكاسب جماعية تسهم في تطوير النظم الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الدول العربية.

وقال الفرجاني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، المنعقد بجامعة الدول العربية، إن هذا المؤتمر يمثل محطة مهمة لتجسيد الطموح العربي المشترك نحو بناء مستقبل صحي أكثر تقدما وتكاملا وإنصافا، مشيدا باستضافة مصر للمؤتمر، وموجها الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على كرم الاستقبال وحسن التنظيم، والجهود المصرية المتواصلة لدعم العمل الصحي العربي المشترك .

وأشاد بالدول العربية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وجميع الشركاء الذين أسهموا في هذا المسار، الذي انطلق من إعلان عمان ووصل اليوم إلى مرحلة الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ، مشيرا إلى أن العالم العربي يزخر بكفاءات طبية وعلمية أثبتت جدارتها وتميزها في أرقى المؤسسات الصحية والجامعية والبحثية حول العالم.

وأوضح أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في استقطاب هذه الكفاءات وإعادتها إلى أوطانها، وإنما في بناء جسور مستدامة تربط خبراتها ببلدانها، قائلا إن الطموح العربي لا يقتصر على إعادة جميع العقول إلى أوطانها، بل يمتد إلى إعادة وصل المعرفة بالأوطان، والانتقال من مفهوم جذب الكفاءات إلى تداول الخبرات، ومن التعاون الظرفي إلى الشراكات المؤسسية المستدامة.

وأكد أهمية الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة 2026-2030، معربا عن أمله في أن تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون الصحي العربي، مشددا على أن نجاحها لن يقاس بعدد التوصيات والقرارات، وإنما بما تحققه من نتائج ملموسة داخل المستشفيات والجامعات وفي حياة المواطن العربي.

وطرح وزير الصحة التونسي، في هذا الإطار، مجموعة من المبادرات العملية التي يمكن أن تشكل أساسا لمرحلة جديدة من التكامل الصحي العربي، في مقدمتها إطلاق برنامج عربي لتبادل الأطباء الشباب والتكوين المتخصص، يستهدف إتاحة فرص التدريب أمام 500 طبيب شاب داخل المستشفيات الجامعية والمراكز المرجعية العربية خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن تنطلق المرحلة الأولى بدفعة تضم 100 طبيب.

وأوضح أن البرنامج يتيح للطبيب الشاب فرص التدريب في تونس أو القاهرة أو الرياض أو عمان وغيرها من العواصم العربية، بما يمكنه من العودة إلى بلده بخبرات جديدة وكفاءة أعلى وروابط علمية ومهنية مستدامة.

وتضمنت المبادرات المقترحة إنشاء شبكة عربية للمراكز الطبية المتقدمة، يتولى المجلس العربي للاختصاصات الصحية دورا محوريا في توحيد معايير اعتماد المراكز الطبية وربطها ضمن شبكة عربية تتيح تبادل المدربين والمتدربين، وتنظيم دورات متخصصة في مجالات الجراحة والتخدير والإنعاش والطوارئ وغيرها من التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو إتاحة فرص الاستفادة من أفضل غرف ومرافق التدريب والتجهيزات الطبية المتقدمة في أي دولة عربية أمام الأطباء الشباب من مختلف الدول، بما يعزز تبادل الخبرات ويرفع كفاءة الكوادر الطبية العربية.

كما طرح الفرجاني مبادرة عربية لتعزيز المستشفيات الرقمية والتدريب عن بُعد، في ضوء ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من إمكانات لنقل الخبرات الطبية وتبادل المعرفة والتدريب بين الكوادر الصحية، مهما تباعدت المسافات الجغرافية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخبرات العربية المتميزة ودعم قدرات المؤسسات الصحية في مختلف الدول.

الدكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة التونسي رئيس الهيئة العامة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية تعزيز التعاون الصحي العربي

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