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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض الحج والعمرة.. السياحة تبحث ترتيبات انتقالات حجاج البري استعدادا للموسم الجديد

شركات السياحة
شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

في إطار المشاركة الحالية بمعرض الحج والعمرة بمدينة جدة السعودية ، واصلت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة مشاوراتها المكثفة مع الجهات السعودية المختلفة المسؤولة عن تقديم الخدمات لحجاج السياحة.

الحج السياحي 

يأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على الالتزام بإجراءات الاستعداد المبكر للحج ، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة بكافة مستوياتها وبرامجها 

وفي هذا الإطار، عقد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة اجتماعا مهما مع المؤسسة السعودية المسؤولة عن انتقالات حجاج برامج الحج البري داخل المشاعر المقدسة.

وقد ناقش الاجتماع اهم الاستعدادات للموسم واليات التعامل مع أية طوارئ خلال الموسم. وحضر الاجتماع ساهر سليم مدير إدارة السياحة الدينية بالغرفة وقيادات المؤسسة السعودية.

اهتمام خاص

وأكد أحمد إبراهيم خلال اللقاء أن وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة والشركات المنفذة للحج تولي اهتماما كبيرا بالحج البري ويحرص الجميع على توفير أفضل الخدمات لحجاج البري مع رعاية خاصة لكبار السن به.

وأضاف ان الغرفة أعدت تقريرا شاملا عن الحج البري الموسم الماضي بإيجابياته لتعظيمها ، واية سلبيات لتلافيها هذا العام ، وتم مناقشة التقرير مع مسؤولي الشركة السعودية الذين ابدوا تفهما وتعاونا كبيرا خلال المناقشات 

وأوضح أن ملاحظات العام الماضي جاءت بسيطة للغاية نتيجة لنقل الحجاج وحقائبهم من سيارة الى اخرى، مشيرا إلى أن اعطال السيارات خلال النفرة والإفاضة شهدت تراجعا كبيرا وتعاملت معها الشركة بحرفية.

من جانبهم أعرب مسؤولو الشركة السعودية عن سعادتهم بخدمة حجاج البري والتعاون مع الغرفة والشركات، مؤكدين أن هناك استعدادات خاصة لاستمرار النجاح وبصورة أكبر هذا الموسم 

مجموعات عمل 

واتفقت اللجنة العليا للحج والعمرة مع المؤسسة علي توفير سيارات بحالة فنية متميزة وتجهيزات خاصة، وتوفير عدد من سيارات الاحتياط للتدخل الفوري عند حدوث مشاكل أو أعطال. 

كما تم الاتفاق على أنه خلال الموسم سيتم تشكيل مجموعات عمل تضم مسؤولي ومشرفي البعثة والشركات وممثلين للشركة السعودية لسرعة الأخطار باية مشاكل وسرعة التدخل لحلها خاصة خلال انتقالات ونفرة الحجاج وتوجيه أجهزة الشركة للحل الفوري.

شركات السياحة غرفة شركات السياحة الحج السياحي الحج البري معرض الحج والعمرة

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