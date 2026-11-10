شركات السياحة: حجز مخيمات منى وعرفات ..والتحرك المبكر أسهم في اختيار أماكن متميزة

انطلقت في مدينة جدة السعودية سلسلة اجتماعات مهمة لوفد اللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة لبحث الاستعدادات التنفيذية على الأرض للموسم الجديد، جاء ذلك علي هامش مشاركة الوفد في فعاليات الدورة السادسة من معرض الحج والعمرة ٢٠٢٦ بجدة، تستهدف الاجتماعات الوقوف على آخر مستجدات الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج في موسم الحج واختيار أفضل الموردين ومقدمي الخدمات بكافة صورها.

الحج السياحي 2027

تستهدف الاجتماعات تنفيذ الضوابط المصرية والسعودية وأهمها الاستعداد المبكر لموسم الحج، للفوز بأفضل الخدمات للحجاج واتاحة الفرصة لمعالجة أية سلبيات وتسهيل مهمة شركات السياحة في إنهاء كافة إجراءاتها بدعم ومساندة من وزارة السياحة والآثار وبدور محوري لغرفة شركات السياحة بتحمل جزء كبير من الإجراءات التنفيذية نيابة عن الشركات

شركة الضيافة

بدأت اجتماعات الوفد مع الشركة المسؤولة عن خدمات الحج المسؤولة عن خدمة وضيافة حجاج السياحة هذا العام بكافة مستوياته "البري والاقتصادي والخمس نجوم بأنواعه وبرامج كدانة المميزة" وكشف الاجتماع عن مفاجأة سارة للحجاج والشركات حيث نجحت جهود التحرك المبكر للغرفة بالتنسيق مع شركة الضيافة في حجز أماكن مخيمات الحج السياحي بكافة برامجه، وتم اختيار أماكن أكثر تميزا في كل من مشعري منى وعرفات.

شارك في اجتماع وفد الغرفة ومسئولو شركة الخدمات، كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات وعضو اللجنة العليا ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات بالغرفة وعضو اللجنة العليا، ووليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو اللجنة العليا وساهر سليم مدير إدارة السياحة الدينية بالغرفة

بدء التجهيز

تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء الفوري في تجهيز مخيمات الحج السياحي وتوفير أفضل الخدمات بها، وأن يتم التنسيق المشترك بين الغرفة والشركة طوال مراحل التجهيزات للوقوف على أهم متطلبات الشركات والحجاج

وطلبت الغرفة إحاطتها علما بمراكز الخدمة التي سيتم اختيارها والسيرة الذاتية لكل منهم للتأكد من جدارته بالعمل في مخيمات السياحة والأسس التي سيتم الاختيار على أساسها

وتم الاتفاق على السعي لتنفيذ كافة بنود الاستعداد المبكر لموسم الحج والانتهاء من كافة الاجراءات التنفيذية قبل المواعيد النهائية المحددة لها، ومعالجة أية ملاحظات وقعت الموسم الماضي، وفتح قنوات الاتصال بين الجانبين على مدار الموسم لمناقشة كافة التفاصيل.