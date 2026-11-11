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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

250 ألف يورو للباحثين المصريين.. فتح باب التقدم لمنحة أوروبية لحماية التراث

منحة أوروبية لحماية التراث
منحة أوروبية لحماية التراث
نهلة الشربيني

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) فتح باب التقدم للنداء الأول للشراكة الأوروبية «حماية التراث الثقافي من التغيرات المناخية» (RCH)، بهدف دعم المشروعات البحثية التطبيقية المشتركة التي توظف التكنولوجيا الحديثة لحماية التراث الثقافي وتعزيز قدرته على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

ويأتي هذا في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والابتكار، ودعم المشروعات البحثية التطبيقية التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية.

ويستهدف النداء دعم المشروعات البحثية في عدد من المجالات، تشمل تقييم المخاطر والتأثيرات على التراث الثقافي والاستعداد لها وإدارتها، وإدارة الخسائر والأضرار التي تلحق بالتراث الثقافي نتيجة الأخطار الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية، فضلًا عن الحوكمة المستدامة لقطاع التراث الثقافي.

ويشترط لتكوين التحالف الدولي أن يضم ثلاث جهات مستقلة على الأقل من ثلاث دول مختلفة، تتقدم بطلبات التمويل من خلال ثلاث جهات تمويل مشاركة مختلفة، على ألا يتجاوز عدد الشركاء المؤهلين للتمويل سبعة شركاء، وبحد أقصى شريكين ممولين من الدولة نفسها، مع الالتزام بالشروط الوطنية لكل جهة تمويل. كما يجوز لجهات القطاع الخاص المشاركة بتمويل ذاتي.

وبالنسبة للتمويل المخصص للجانب المصري، يصل إلى 200 ألف يورو للباحث المصري في حال مشاركته شريكًا بالمشروع، و250 ألف يورو في حال توليه تنسيق المشروع. وعند مشاركة أكثر من جهة مصرية، تُعامل هذه الجهات كشريك مصري واحد، على أن يكون هناك باحث رئيسي مسؤول وميزانية مشتركة.

وتتراوح مدة تنفيذ المشروعات المقبولة بين 24 و36 شهرًا، على أن يتم التقديم على مرحلتين؛ تتضمن المرحلة الأولى تقديم المقترحات الأولية (Pre-Proposals)، بينما تقتصر المرحلة الثانية على تقديم المقترحات الكاملة (Full Proposals) للتحالفات التي تتم دعوتها لاستكمال التقدم.

ويقدم منسق المشروع الطلب عبر منصة (EPSS)، مع ضرورة دخول جميع الشركاء إلى المنصة لتأكيد مشاركتهم قبل الموعد النهائي للتقديم، كما يلتزم الباحث الرئيسي المصري بتقديم نسخة مطابقة من المقترح على الموقع الإلكتروني لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كلتا المرحلتين، لاجتياز فحص الأهلية الوطني.

وحددت الشراكة يوم 11 يناير 2027، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر، موعدًا نهائيًا لتقديم المقترحات الأولية، بينما يكون الموعد النهائي لتقديم المقترحات الكاملة للتحالفات المدعوة للمرحلة الثانية يوم 16 يونيو 2027، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر.

وللاطلاع على وثائق النداء ودليل التقدم، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.heritageresearch-hub.eu/call/rch-2027-call

وللتقديم من خلال منسق المشروع عبر منصة (EPSS):

https://epss.proposals.ee/rch/

وللاطلاع على الشروط الوطنية واستكمال إجراءات التقديم على موقع الهيئة:

https://stdf.eg/web/grants/open

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF التغيرات المناخية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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