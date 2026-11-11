رئيس مجلس الدولة الصيني يشارك في قمة آسيان بالفلبين وسط توتر العلاقات بين بكين ومانيلا

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج سيزور العاصمة الفلبينية (مانيلا) للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر عقدها هذا الأسبوع بمشاركة عدد من قادة العالم.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - إن لي تشيانج سيشارك في أعمال قمة آسيان المرتقبة في مانيلا يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جياكون إن الصين تتطلع من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز التضامن والثقة المتبادلة مع الدول الأعضاء في رابطة آسيان.

وأضاف أن بكين تسعى إلى تعميق التعاون مع دول المنطقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وأمن الطاقة والربط الإقليمي والحد من الفقر والتنمية.

ومن المقرر أن يشارك في قمة آسيان - التي تستضيفها مانيلا خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر الجاري - عدد من قادة العالم من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

كما تشارك اليابان وكوريا الجنوبية - إلى جانب الصين - باعتبارهما من أبرز شركاء الحوار لرابطة آسيان في شرق آسيا.

وتأتي زيارة لي تشيانج في ظل استمرار الخلافات بين الصين والفلبين بشأن السيادة على مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حيث تبادل الجانبان الانتقادات الدبلوماسية خلال الفترة الماضية.

وكانت بكين قد اتهمت مانيلا، في أكتوبر الماضي بوضع "عقبات متعددة" أمام مشاركتها في اجتماع لرابطة آسيان استضافته الفلبين خلال الشهر نفسه، وهو ما رفضه وزير الدفاع الفلبيني.

كما دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي الفلبين إلى كبح جماح السياسيين الذين اتهمهم بتشويه صورة بكين وتجاوز ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء" للصين.