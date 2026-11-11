"أنطاليا" التركية تستقبل قادة دول وحكومات العالم للمشاركة في قمة قادة (كوب 31)

تستقبل مدينة أنطاليا التركية اليوم /الأربعاء/ قادة دول وحكومات العالم للمشاركة في قمة القادة التي تعقد على مدار يومين ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31).

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمتين في الجلسة الافتتاحية التي ستعقد اليوم في مركز "أنطاليا إكسبو".

وعلى مدار يومين، سيلقي رؤساء الدول والحكومات كلماتهم، ومن بينهم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (الذي استضافت بلاده محادثات المناخ العام الماضي)، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ونائب الرئيس الصيني هان تشنج، ورئيسة جزر مارشال هيلدا هاين.. كما ينتظر أن يشارك في القمة كل من رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ولفتت القناة الإخبارية إلى أن الرئاسة التركية تضع "التحول نحو الكهرباء" في مقدمة مساعيها الرامية إلى تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات ملموسة.

وتسعى تركيا لحشد الدعم لمقترح يهدف إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي من نحو 23% حاليا إلى 35% بحلول عام 2035، وذلك من خلال توسيع نطاق استخدامها في قطاعات النقل والمباني والصناعة.

ويعني هذا التحول استبدال الوقود المستخدم مباشرة في هذه القطاعات بالطاقة الكهربائية، كالانتقال إلى المركبات الكهربائية أو استخدام المضخات الحرارية.

وقد انطلق مؤتمر (كوب 31) يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، بينما يتولى وزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين قيادة المفاوضات.