وفد منطقة الفيوم الأزهرية يقدم واجب العزاء لأسرة الطالب يوسف ضحية قطار العياط

في لفتة إنسانية تعكس حرص منطقة الفيوم الأزهرية على مشاركة أبنائها وأسرهم أحزانهم، وتنفيذًا لتوجيهات قيادات الأزهر الشريف، توجه وفد من منطقة الفيوم الأزهرية لتقديم واجب العزاء والمواساة لاسرة الطالب يوسف عبد الحميد عويس، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمعهد العدوة الأزهري، والذي وافته المنية إثر حادث قطار العياط، كما أسفر الحادث عن وفاة والدته السيدة هاجر أحمد أمين، زوجة عبد الحميد عويس.

وضم الوفد الشيخ محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ علي فتحي فرحات، مدير التعليم الثانوي، والأستاذ عبد المقصود سيد عبد المقصود، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة.

وفد من قيادات منطقة الفيوم الأزهرية يقدم واجب العزاء لاسرة ضحايا قطار العياط

وخلال الزيارة، قدم الوفد خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدين، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب الأليم، ومؤكدًا وقوف منطقة الفيوم الأزهرية إلى جانب الأسرة ومساندتها في هذه الظروف الصعبة، ناقلًا تعازي قيادات الأزهر الشريف، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.

وفي السياق ذاته، أجرى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور احمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اتصالًا هاتفيًا بأسرة الفقيدين، لتقديم واجب العزاء والمواساة، والتعبير عن خالص التعازي في هذا المصاب الأليم، وذلك في إطار حرص قيادات الأزهر الشريف على التواصل مع أبنائه وأسرهم ومشاركتهم أحزانهم.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا لرسالة الأزهر الشريف الإنسانية والاجتماعية، وحرص منطقة الفيوم الأزهرية على تعزيز التواصل مع أبنائها والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.

رحم الله الفقيدين، وأسكنهما فسيح جناته، وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾