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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يشيد بتنظيم تركيا رفيع المستوى لقمة (كوب 31)

جوتيريش يشيد بتنظيم تركيا رفيع المستوى لقمة (كوب 31)
جوتيريش يشيد بتنظيم تركيا رفيع المستوى لقمة (كوب 31)
أ ش أ

 أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء بالتنظيم رفيع المستوى الذي قدمته تركيا من أجل إنجاح مؤتمر المناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة "أنطاليا".

وأفادت الصفحة الرسمية لمؤتمر المناخ (كوب 31) على منصة "إكس" بأن جوتيريش سلط الضوء على الدور الرئيسي الذي من الممكن أن تلعبه تركيا في ضمان الإيفاء بالالتزامات المناخية بشكل كامل، وفي تعزيز الطموح في جميع المجالات.

بدأت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية المطلة على ساحل البحر المتوسط، أول أمس الإثنين بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، فيما تقود استراليا المفاوضات بموجب ترتيب استثنائي أنهى خلافا بشأن الدولة التي ستستضيف القمة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مؤتمر المناخ كوب 31 مدينة أنطاليا الصفحة الرسمية لمؤتمر المناخ كوب 31

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