وزير خارجية نيبال: تأخر تمويل الكوارث المناخية أمر غير مبرر

اعتبر وزير الخارجية النيبالي شيشير خانال اليوم / الأربعاء / أن التأخر في صرف التمويل المخصص لمواجهة الكوارث المناخية "أمر غير مبرر"، في وقت لا تزال فيه المجتمعات المحلية تكافح للتعافي من آثار الفيضانات التي ضربت البلاد في أغسطس الماضي.

وقال خانال - في تصريحات نقلتها قناة "تي آر تي" التركية - إن تخصيص مبلغ مبدئي قدره 21.6 مليون دولار لنيبال من صندوق الخسائر والأضرار استغرق نحو شهرين، مشيرا إلى أن استكمال إجراءات الموافقة قد يؤدي إلى تأخير صرف هذه الأموال عدة أشهر إضافية.

وأوضح أن الفيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 1451 شخصا، فيما لا يزال 5745 آخرون في عداد المفقودين، لافتا إلى أن بلاده تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار لتمويل جهود إعادة الإعمار، فضلا عن توفير تمويل إضافي لتعزيز استعدادها لمواجهة الكوارث المستقبلية.

وفي سياق متصل، كشف خانال أن نيبال وبوتان تقدمتا بمقترح لإدراج بند خاص على جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP 31)، يتناول المخاطر التي تواجه المجتمعات الجبلية، داعيا إلى تعزيز الأبحاث وتقديم الدعم الفني لهذه المناطق بما يسهم في مساعدة سكانها على الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة تداعيات التغير المناخي.