قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر
مفتي الجمهورية يعزّي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق في وفاة شقيقته
مدبولي: ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات يحظى باهتمام كبير
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن
10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة
كل 45 ثانية مستثمر جديد.. الحكومة تستعرض طفرة البورصة المصرية خلال 2026
وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا
8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز زواج البنت من أبناء زوج أمها بعد الرضاعة؟ عطية لاشين يجيب

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، من سائل يقول: رجل متزوج بامرأتين، قامت إحداهما بإرضاع ابنة الأخرى، فهل يجوز لهذه البنت أن تتزوج من أولاد المرأة الأخرى التي لم ترضعها؟

وأجاب الدكتور عطية لاشين قائلًا إن الله سبحانه وتعالى بيّن المحرمات من النساء بسبب الرضاعة في كتابه الكريم، فقال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وهو ما يؤكد أن الرضاعة متى استوفت شروط التحريم الشرعية ترتب عليها ثبوت المحرمية بين المرضعة والرضيع، وبين الرضيع وأبناء المرضعة.

وأضاف أن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾، كما أن الزوجية من سنن الله في خلقه، وبدأت بأول البشر، آدم عليه السلام، حين قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾، مشيرًا إلى أن الزوجية ليست مقتصرة على الإنسان وحده، بل هي سنة عامة في المخلوقات، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

وأوضح لاشين أن الطفل أو الطفلة إذا رضع من امرأة رضاعًا مستوفيًا لشروط التحريم الشرعية، أصبحت هذه المرأة أمًّا له من الرضاعة، وصار جميع أبنائها إخوة له من الرضاعة، سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا.

وأشار إلى أن أحكام التحريم بالرضاعة لا تقتصر على المرضعة وأبنائها، بل تمتد إلى عدد من أقاربها؛ إذ يصبح إخوة المرضعة وأخواتها أخوالًا وخالات للرضيع من الرضاعة، كما يصبح زوجها أبًا له من الرضاعة متى ثبت له لبن الفحل، ويصير إخوة الزوج أعمامًا للرضيع، وأخواته عمات له من الرضاعة.

هل يجوز زواج البنت من أبناء ضرتها بعد الرضاعة؟

وبيّن عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن الحالة الواردة في السؤال يترتب عليها أن البنت التي أرضعتها إحدى الزوجتين تصبح ابنةً للمرضعة من الرضاعة، وكذلك ابنةً لزوج المرضعة من الرضاعة، وبناءً على ذلك تصبح أختًا لجميع أبناء هذا الزوج الذين يثبت انتسابهم إليه نسبًا، سواء كانوا أبناء الزوجة التي أرضعتها أم أبناء الزوجة الأخرى.

وأكد أن الحكم الشرعي في هذه الحالة هو عدم جواز زواج البنت من أيٍّ من أبناء الرجل المذكور؛ لأنهم إخوة لها من الرضاعة، وينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

واستدرك لاشين أن الحكم يختلف إذا كان للزوجة أبناء من زوج سابق غير الرجل المذكور؛ ففي هذه الحالة لا تثبت حرمة الرضاعة بين هؤلاء الأبناء والبنت لمجرد زواج أمها من الرجل الذي أرضعته زوجته الأخرى، ويجوز للبنت الزواج منهم إذا انتفت سائر موانع الزواج الشرعية.


 

عطية لاشين لجنة الفتوى حكم الزواج من الرضاع تحريم الزواج بالرضاعة أبناء الضرة أحكام الرضاعة في الإسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير التعليم يستقبل السفير الياباني بالقاهرة لمتابعة آليات التعاون في تطوير المنظومة

إعلامي الوزراء يستعرض جهود تعزيز الوعي والثقافة المالية بالاستثمار في البورصة

إعلامي الوزراء يستعرض جهود تعزيز الوعي والثقافة المالية بالاستثمار في البورصة

خلال الاجتماع

كهرباء البحيرة تحرر 198 ألف محضر سرقة تيار بقيمة 1.38 مليار جنيه

بالصور

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد