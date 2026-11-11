حرب مختلفة بين إسرائيل وإيران.. ملامح المواجهة القادمة وخريطة التصعيد

تواصل إسرائيل رفع جاهزيتها العسكرية تحسبًا لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران، وسط تقييمات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن أي حرب مقبلة قد تختلف عن المواجهات السابقة، في ظل تطوير طهران لقدراتها الصاروخية والدفاعية، ودراسة ما جرى خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وتستعد وزارة الدفاع الإسرائيلية لتعزيز قدراتها العسكرية، من بينها العمل على الحصول على مزيد من الطائرات المقاتلة، إلى جانب مراجعة نتائج العمليات السابقة واستخلاص الدروس التي يمكن الاستفادة منها في أي مواجهة جديدة مع إيران.

إسرائيل تراجع دروس المواجهات السابقة

تأتي الاستعدادات الإسرائيلية في ظل اعتقاد بأن إيران تمكنت خلال المواجهات السابقة من دراسة الأساليب العسكرية التي استخدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب تحليل طبيعة العمليات الجوية والهجمات التي استهدفت منشآتها وقدراتها العسكرية.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن طهران قد تدخل أي مواجهة مقبلة باستراتيجية مختلفة، بعدما أصبحت أكثر دراية بالتكتيكات الإسرائيلية والأمريكية، وهو ما يفرض على الجيش الإسرائيلي إعادة تقييم خططه وعدم الاعتماد بصورة كاملة على الأساليب التي استخدمت في العمليات السابقة.

وتولي إسرائيل اهتمامًا خاصًا بقدرات إيران على إطلاق الصواريخ، إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي، باعتبارهما من أبرز الأدوات التي يمكن لطهران الاعتماد عليها في مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي والأمريكي.

صواريخ إيران في مواجهة التفوق الجوي

ترى التقديرات الإسرائيلية أن إيران قد لا تسعى إلى خوض مواجهة جوية مباشرة، في ظل التفوق الكبير الذي تتمتع به إسرائيل والولايات المتحدة في هذا المجال.

ويستند هذا التقييم أيضًا إلى طبيعة مشاركة سلاح الجو الإيراني خلال المواجهات السابقة، إذ لم يستخدم بكامل قدراته، بينما تعرضت عدد من القواعد والمنشآت والقدرات الجوية الإيرانية لضربات إسرائيلية.

وبناءً على ذلك، تستعد إسرائيل لسيناريو تركز فيه إيران على استخدام الصواريخ وقدرات الدفاع الجوي، بهدف إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر وإطالة أمد أي مواجهة عسكرية.

كما تحاول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية دراسة الطريقة التي يمكن أن تتصرف بها إيران منذ الساعات الأولى لأي حرب جديدة، خاصة أن عنصر المفاجأة وطبيعة الرد الإيراني قد يؤثران بصورة كبيرة في مسار العمليات.

إسرائيل تفضل حربًا قصيرة

ورغم رفع الجاهزية العسكرية، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تل أبيب تفضل خوض حملة عسكرية قصيرة ومكثفة، تنتهي خلال فترة زمنية محدودة بدل الدخول في حرب طويلة ومفتوحة.

وتستهدف هذه الاستراتيجية توجيه ضربات قوية لتحقيق الأهداف العسكرية في أسرع وقت، مع تجنب تحول المواجهة إلى حرب استنزاف تمتد لفترة طويلة أو تؤدي إلى توسع نطاق الصراع في المنطقة.

لكن مسؤولين عسكريين إسرائيليين يدركون أن السيطرة على مسار الحرب تصبح أكثر صعوبة بمجرد اندلاعها، وأن تحديد موعد انتهائها أو شكل تطوراتها يظل أمرًا غير مضمون.

ولهذا، لا تقتصر الاستعدادات الحالية على وضع خطط للهجوم، وإنما تشمل أيضًا دراسة احتمالات الرد الإيراني والسيناريوهات التي يمكن أن تنتج عنها مواجهة طويلة أو متعددة الجبهات.

الولايات المتحدة شريك أساسي

وتعتمد إسرائيل في حساباتها العسكرية على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تعتبرها عنصرًا أساسيًا في أي مواجهة محتملة مع إيران.

وترى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أن واشنطن تمتلك قدرات عسكرية استثنائية يمكن أن تمثل عاملًا حاسمًا في أي عملية عسكرية، بينما تمتلك إسرائيل في المقابل قدرات عملياتية واستخباراتية ترى أنها يمكن أن تكون ذات أهمية للولايات المتحدة.

وتقوم الرؤية الإسرائيلية على أن الجمع بين القدرات الأمريكية والإسرائيلية قد يمنح الطرفين قدرة أكبر على التعامل مع التحديات العسكرية التي يمكن أن تفرضها إيران خلال أي مواجهة مقبلة.

وتأتي هذه الحسابات في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأمريكي من أي عملية عسكرية جديدة، خاصة مع اختلاف التصريحات الصادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن احتمالات التصعيد أو العودة إلى المسار التفاوضي.

اليورانيوم عالي التخصيب يظل في الحسابات

ويمثل البرنامج النووي الإيراني أحد أبرز الملفات التي تثير مخاوف إسرائيل، حتى مع الأضرار التي تعرضت لها منشآت وقدرات إيران النووية خلال المواجهات السابقة.

وتقدر التقييمات الإسرائيلية وجود نحو 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، فيما لا يزال مصير هذه الكمية ومكان تخزينها من القضايا التي تحظى باهتمام كبير.

وترى إسرائيل أن استمرار وجود اليورانيوم عالي التخصيب داخل الأراضي الإيرانية يعني بقاء ما تعتبره تهديدًا نوويًا قائمًا، حتى في ظل الضربات التي استهدفت منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي.

وفي المقابل، تتمسك إيران بموقفها الرافض لإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها، وهو ما يزيد تعقيد المفاوضات المتعلقة بمستقبل برنامجها النووي.

مواجهة قد تكون أكثر تعقيدًا

وتشير الاستعدادات الإسرائيلية إلى أن تل أبيب لا تتعامل مع احتمال الحرب الجديدة باعتبارها تكرارًا للمواجهة السابقة، وإنما تستعد لخصم طوّر قدراته واستفاد من تجاربه السابقة.

وتبقى الصواريخ الإيرانية، ومنظومات الدفاع الجوي، والقدرات النووية، إلى جانب طبيعة الدعم الأمريكي، أبرز العناصر التي ستحدد شكل أي مواجهة مقبلة.

وفي الوقت نفسه، تدرك إسرائيل أن السعي إلى حرب قصيرة لا يعني بالضرورة القدرة على التحكم في مسارها، خاصة إذا قررت إيران توسيع نطاق الرد أو استهداف مصالح وقواعد مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

وبينما تواصل إسرائيل تعزيز جاهزيتها العسكرية، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت هذه الاستعدادات ستظل في إطار الردع والاستعداد، أم تتحول إلى عملية عسكرية جديدة، في ظل استمرار التوتر حول البرنامج النووي الإيراني وتباين المواقف بشأن مستقبل المواجهة بين الطرفين.