زلزال سياسي في إسرائيل.. آيزنكوت يجهز فريقه لإزاحة نتنياهو ويمنح ليبرمان قيادة لجنة الدفاع

اتفقت أحزاب المعارضة الساعية للإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو على ترشيح الوزير السابق ماتان كاهانا لرئاسة الكنيست، فيما جرى التوافق على تولي زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع، وفق بيان مشترك صادر عن قادة المعارضة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، جاء الاتفاق عقب مفاوضات قادها غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، بمشاركة نفتالي بينيت، ويائير غولان، ويائير لابيد، إلى جانب ليبرمان، في إطار مساعي تشكيل جبهة موحدة لمواجهة معسكر نتنياهو.

كاهانا رئيساً للكنيست وليبرمان على رأس لجنة الدفاع

وشهدت المفاوضات اختيار ماتان كاهانا، الذي يحتل المركز الخامس في قائمة حزب «يشار» بقيادة آيزنكوت، لتولي رئاسة الكنيست المقبلة، بعد أيام من المشاورات بشأن الشخصية التي ستخلف رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود.

كما تضمن الاتفاق إسناد رئاسة اللجنة المالية إلى ليران أفيشار بن هورين، النائب الجديد عن حزب «معاً»، على أن يتم استكمال تشكيل اللجان البرلمانية خلال الأسبوع الجاري، تمهيداً لعرضها على الكنيست للموافقة عليها يوم الأربعاء.

المعارضة تتحرك لإبعاد نتنياهو.. والأرقام تكشف التحدي

ويأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية، وسط تحركات مكثفة من أحزاب المعارضة لتغيير قيادة البرلمان وإبعاد أمير أوحانا عن رئاسته.

وفي المقابل، أعلن أوحانا أنه سيحدد موعداً لمناقشة انتخاب رئيس جديد للكنيست خلال أسبوع، حال تقديم طلب رسمي يحظى بتأييد أغلبية أعضاء البرلمان.

ورغم هذا التوافق، تواجه المعارضة تحدياً رقمياً، إذ يمتلك التحالف الذي يقوده آيزنكوت 48 مقعداً فقط من إجمالي 120 مقعداً بالكنيست، بينما يتطلب حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان الحصول على 61 صوتاً على الأقل.

تكليف رسمي بتشكيل الحكومة.. ومهلة 28 يوماً

وتتزامن هذه التحركات مع تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم الأحد، غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات 67 نائباً، مقابل 46 نائباً أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو.

وبموجب التكليف، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوماً إضافياً، في اختبار سياسي حاسم لقدرة المعارضة على تحويل تحالفها البرلماني إلى أغلبية قادرة على إنهاء حكم نتنياهو.