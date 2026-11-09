زلزال سياسي في إسرائيل.. نتنياهو يطالب بتشكيل حكومة وحدة بعد خسارة الأغلبية

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين بتشكيل حكومة وحدة في دولة الاحتلال لمواجهة إيران وفق تعبيره، وذلك بعدما خسر الأغلبية التي تمكنه من البقاء في الحكم.

نتنياهو يطالب بتشكيل حكومة وحدة

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع فيديو قال فيه إن "تشكيل حكومة وحدة هو ضرورة ملحة، بل هو ضرورة الساعة، ففي المقام الأول، لا يمكن مواجهة إيران في ظل حكومة تعتمد على داعمي حركة حماس"، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وشدد نتنياهو على ضرورة أن تضم هذه الحكومة كافة أطراف المعسكر الوطني، بما في ذلك الأحزاب الحريدية (اليهود المتشددين) وجميع الأحزاب الصهيونية الأخرى. كفى مقاطعات".

ولم يتطرق نتنياهو إلى إمكانية التناوب على رئاسة الحكومة، مكتفياً بالقول: "من الطبيعي أن يتولى قيادة هذه الحكومة الحزبُ الأكبر".