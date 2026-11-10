سيف السويدي :مدينة الشارقة للنشر تحتضن 540 دار نشر من 80 دولة ومصر تمثل النسبة الأكبر

أكد سيف محمد السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، أن المدينة تعمل على تعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً لصناعة النشر، من خلال استقطاب دور النشر من مختلف دول العالم، وتوفير منظومة متكاملة من خدمات التأسيس والدعم التشغيلي، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع الكتاب والصناعات الإبداعية المرتبطة به.

وقال السويدي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ ) على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، إن مشاركة مدينة الشارقة للنشر في المعرض تأتي عبر منصة تضم عدداً من دور النشر لعرض إصداراتها وبيعها للجمهور، فضلاً عن مشاركة أربع شركات تقدم خدماتها بصورة مباشرة لدور النشر والعاملين في القطاع، وتسهم في تحويل الكتب والمحتوى المكتوب إلى منتجات إعلامية وتسويقية متعددة.

وأضاف أن المدينة تستهدف من خلال مشاركتها استقطاب المزيد من دور النشر، عبر حزمة من الحوافز والخدمات التي تشمل إجراءات التأسيس وما بعدها، موضحاً أن منظومة خدمات ما بعد التأسيس تضم أكثر من 116 خدمة تغطي المجالات اللوجستية والتخزين والإعلام والتسويق، إلى جانب الخدمات المصرفية وغيرها من الاحتياجات التشغيلية.

وأوضح السويدي أن مدينة الشارقة للنشر تضم حالياً أكثر من 540 دار نشر من أكثر من 80 دولة، مشيراً إلى أن دور النشر المصرية تمثل النسبة الأكبر بين المؤسسات العاملة بالمدينة، بما يعكس أهمية السوق المصرية وحضورها في صناعة النشر العربية.

ورداً على سؤال بشأن أبرز المزايا التي تقدمها المدينة للناشرين الراغبين في تأسيس أعمالهم بالإمارات، قال إن خدمات التأسيس تتيح الحصول على رخصة تجارية لمزاولة النشاط داخل الدولة، والاستفادة من البيئة التشريعية والاقتصادية التي توفرها الإمارات للشركات.

وأشار إلى أن النظام الضريبي في الدولة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز الحد المعمول به، فضلاً عن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، لافتاً إلى أن هذه المزايا تسهم في جذب الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن المدينة عقدت شراكات مع شركات كبرى لتوفير أكثر من 116 خدمة مساندة بأسعار تفضيلية، تصل نسب التخفيض فيها إلى 70%، بما يتيح للناشرين الحصول على احتياجاتهم التشغيلية بتكاليف أقل، والعمل ضمن مجتمع أعمال متكامل يوفر لهم الخدمات التي تتطلبها أنشطتهم.

ولفت إلى أن مدينة الشارقة للنشر تضم أكثر من 1800 نشاط تجاري، من بينها أنشطة وخدمات متنوعة مرتبطة بصناعة النشر، سواء على مستوى النشر الفردي أو المؤسسي، وهو ما يعزز تكامل الخدمات المتاحة للناشرين داخل المنطقة الحرة.

وحول مواكبة التحول الرقمي في قطاع النشر، أوضح السويدي أن المدينة طورت «منصة الناشرين» (Publisher Hub) عبر موقعها الإلكتروني، لتكون نافذة تعرض دور النشر الموجودة بالمدينة أمام الجمهور، وتتيح التعريف بها خلال المشاركات المحلية والدولية، فضلاً عن إتاحتها عبر جناح المدينة في المعرض.

وأكد أن المدينة تواصل العمل على استقطاب المزيد من دور النشر خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تطوير منظومة صناعة الكتاب في إمارة الشارقة، والاستفادة من الشركات العاملة في تسهيل عمليات إنتاج الكتب وشحنها وبيعها، في ظل البيئة الثقافية الداعمة التي تتميز بها الإمارة.

وفيما يتعلق بخدمات الطباعة والتوزيع، قال السويدي إن المدينة أبرمت اتفاقيات تعاون مع شركات متخصصة في الطباعة والتوزيع، بما يتيح لدور النشر الاستفادة من خدماتها والتواصل معها لتلبية احتياجاتها المختلفة.

وأضاف أن المدينة توفر كذلك خدمة «الطباعة عند الطلب» من خلال شركة «لايتنينج سورس» (Lightning Source)، التي تتيح طباعة الكتاب حتى بنسخة واحدة وفق متطلبات الناشر، مع توفير خدمات الشحن والتسويق الإلكتروني، موضحاً أن تكلفة الطباعة تختلف بحسب طبيعة العمل ومتطلبات العميل.

وأشار إلى أن منظومة الخدمات تضم أيضاً شركات متخصصة في تحويل الكتب المقروءة إلى كتب صوتية ومرئية، فضلاً عن تحويل المحتوى والنصوص إلى أعمال رسوم متحركة وأنيميشن، بما يفتح أمام الناشرين آفاقاً جديدة لتسويق إصداراتهم والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وشدد السويدي على أن إمارة الشارقة تحرص على دعم الثقافة وبناء جسور التواصل الثقافي بينها وبين مختلف دول العالم، مؤكداً أن مدينة الشارقة للنشر تعمل على توفير الحلول التي تربط أسواق النشر في الشرق والغرب، وتدعم تبادل الحقوق وتوسيع فرص التعاون بين الناشرين.

وكشف عن توقيع اتفاقية، بالتعاون مع مجلس الشارقة للإعلام وجمعية الناشرين الإماراتيين، على هامش افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات الإعلامية الخاصة بالنصوص وتسريع إنجازها، بما يخدم العاملين في قطاع النشر.

وأكد أن المدينة تقدم كذلك خدمات مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، في إطار جهودها لتوفير بيئة متكاملة تدعم الناشرين وتحمي إنتاجهم الإبداعي، وتساعدهم على تطوير أعمالهم والوصول بها إلى الأسواق العالمية.