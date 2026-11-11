كاتبتان إماراتيتان تناقشان أثر الذاكرة والتحولات الرقمية في الكتابة بمعرض الشارقة للكتاب

أكدت الكاتبتان الإماراتيتان أسماء الزرعوني والدكتورة عائشة بو سميط أن الذاكرة والتجارب الحياتية تشكلان ركيزة أساسية في الكتابة الأدبية، وأن النص الإبداعي يتكون من تراكم المواقف والمشاهدات والأحداث التي يعيشها الكاتب، ويعيد تشكيلها بالخيال والرؤية الفنية، مشيرتين إلى أن التحولات الإنسانية والإبداعية تسهم في انتقال الكاتب بين أشكال الكتابة وموضوعاتها.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «الكتابة الأدبية بين الذاكرة وتحولات التجربة»، قدمتها عائشة عيد، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، حيث استعرضت المشاركتان محطات من تجربتيهما الإبداعيتين، وناقشتا أثر البيئة الاجتماعية والمؤسسات الثقافية والصحافة في تشكل الأصوات الأدبية الإماراتية.

وتناولت أسماء الزرعوني العلاقة بين الذاكرة والكتابة، موضحة أن الكاتب لا يكتب من فراغ، وإنما يستند إلى ما يختزنه من تجارب ومواقف وأحداث عاشها أو عايشها في محيطه الاجتماعي، لتتحول مع مرور الوقت إلى مادة يعيد صياغتها في القصة والرواية والشعر.

وأشارت إلى أن التجربة الأدبية لا تقتصر على استعادة الماضي، إذ يتداخل الواقع مع الخيال، بما يمنح الكاتب القدرة على استشراف أحداث وتصورات قد تتحقق لاحقاً، مستشهدة بأعمال مسرحية تناولت موضوعات بدت وقت كتابتها ضرباً من الخيال، قبل أن تتحول بعض تفاصيلها إلى واقع.

وأضافت أن الكاتب ينتقي من الحياة ما يخدم رؤيته، فلا ينقل الواقع بحذافيره، بل يمزج خبراته بخياله وإحساسه، ثم يقدمها في صورة أدبية تصل إلى القارئ وتفتح أمامه المجال للتفاعل مع القضايا التي يطرحها النص.

من جانبها، استعرضت الدكتورة عائشة بو سميط بدايات تجربتها الإبداعية، مستعيدة أجواء طفولتها في بيئة أسرية مشجعة على الإبداع، حيث لم تقتصر اهتماماتها على الشعر، بل امتدت إلى الرسم والتصوير الفوتوغرافي، الذي حصدت من خلاله جوائز.

وأوضحت أن الصحفي إبراهيم الهاشمي كان من أوائل من التفتوا إلى كتاباتها ورسوماتها، وعمل على نشرها في الصحافة وهي لا تزال طفلة، ما أتاح لها التعرف مبكراً إلى معنى النشر والحضور في المشهد الثقافي.

كما توقفت عند مرحلة جريدة «الخليج» وملحقها الثقافي في ثمانينيات القرن الماضي، ووصفتها بالفترة الذهبية التي أسهمت في ظهور عدد من الكتّاب والشعراء الإماراتيين، بفضل المساحات التي وفرتها الصحافة للنشر، والدعم الذي قدمه العاملون فيها للأصوات الشابة، مستذكرة دور الشاعر محمد الماغوط والدكتور يوسف عيدابي في تلك المرحلة.

وفي حديثها عن تحولات الكتابة، أوضحت الزرعوني أن تجربتها انتقلت عبر محطات وأشكال أدبية متعددة، من أدب الطفل إلى الرواية والقصة، مشيرة إلى أن ذاكرتها ظلت مصدراً متجدداً للإبداع، وأن استعادة أحداث الماضي لا تعني نقلها كما وقعت، وإنما إعادة تقديمها في بناء أدبي جديد، قد يتخذ شكل الاسترجاع الزمني أو يمزج الماضي بالحاضر.

وتطرقت إلى تأثير التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في المشهد الأدبي، معتبرة أن هذه التقنيات باتت حاضرة في الكتابة والنشر، وأن بعض النصوص تكشف اعتماداً واضحاً عليها، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الحس الإنساني والتجربة الذاتية المتكونة عبر معايشة الأحداث وتراكمها في الذاكرة.

أما بو سميط، فتحدثت عن التحولات التي شهدتها تجربتها، موضحة أنها أصدرت ديوانين هما «سيدة الرفض الأخير» عام 1995، ثم «عودة شهرزاد» بعد نحو عشر سنوات، قبل أن تتجه إلى الكتابة العلمية وإعداد الكتب التوثيقية، في انتقال يعكس تعدد اهتماماتها وتغير المسارات التي اختارتها للتعبير عن أفكارها.

ولفتت إلى أن اهتمامها بالتوثيق دفعها إلى الاشتغال على الكتابة التي تحفظ التجارب والسير وتقدمها للأجيال الجديدة.