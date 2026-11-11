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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يجري دراسة متأنية لاحتمالية تعيين بوتشيتينو مدربا للفريق

بوتشيتينو
بوتشيتينو
مجدي سلامة

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر يونايتد يعمل على صفقة محتملة لتعيين ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للمنتخب الأمريكي للرجال، ليحل محل مايكل كاريك، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة في أعقاب بداية كارثية للموسم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 10 جولات، وهي أسوأ بداية للنادي في العصر الحديث.

ويُعد بوتشيتينو مرشحاً لخلافة كاريك، رغم أن المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاماً يرتبط بعقد مع المنتخب الأمريكي يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030.

وأفاد شخص مطلع على الوضع، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن التحضيرات لتعيين بوتشيتينو تأتي في إطار "دراسة متأنية" (إجراءات فحص وتقييم). وفضّل المصدر عدم الكشف عن هويته نظراً لعدم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل كاريك.

كما أشارت تقارير خلال الأسابيع الأخيرة إلى أسماء أخرى مطروحة كخيارات محتملة، مثل جوليان ناغلسمان، وإيدي هاو، وأنطونيو كونتي.

ومن المعتاد أن تقوم الأندية بدراسة المرشحين المحتملين والتواصل مع وسطاء قبل اتخاذ قرار بإقالة المدير الفني.

وكان بوتشيتينو -الذي سبق له تدريب أندية ساوثهامبتون وتوتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز- تولى تدريب المنتخب الأمريكي في أكتوبر 2024، وقاده للوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم لهذا العام.

يُذكر أن بوتشيتينو كان مرشحاً بارزاً لتدريب مانشستر يونايتد في عام 2022، قبل أن يقع الاختيار في النهاية على إريك تين هاغ.

وعلى الرغم من فوزه بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان في عام 2022، إلا أن أبرز إنجازاته ربما يتمثل في تحويل توتنهام إلى فريق ينافس باستمرار على الألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى قيادة النادي اللندني للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

ولم يسبق لبوتشيتينو الفوز بأي لقب كبير في إنجلترا؛ حيث كانت آخر خساراته في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مع تشيلسي في عام 2024.

احتمالية إقالة كاريك

ومن جانبه، كان كاريك -الذي صرح يوم الأحد بأنه لن يتخلى عن منصبه- من المقرر أن يقود التدريبات يوم الأربعاء، رغم تزايد التكهنات حول مستقبله مع الفريق. اختارت إدارة النادي عدم إقالته الشهر الماضي، وقررت منحه فرصة لتصحيح مسار الفريق بعد بدايته الكارثية للموسم؛ إلا أن التعادل بنتيجة 4-4 أمام أستون فيلا يوم الأحد جعل الفريق -الحائز على لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة- يجد نفسه ضمن مراكز الهبوط، مكتفياً بتحقيق فوز واحد فقط في 10 مباريات.

مانشستر يونايتد منتخب الأمريكي كاريك

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