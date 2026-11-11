فيرجسون يقترب من حسمها.. بوتشيتينو على أعتاب مانشستر يونايتد

لم يعد مستقبل القيادة الفنية داخل مانشستر يونايتد مرتبطًا بما ستسفر عنه المباريات المقبلة فقط بعدما بدأت إدارة النادي الإنجليزي التحرك فعليًا لتجهيز البديل المحتمل لمايكل كاريك في ظل تراجع النتائج وتصاعد غضب الجماهير ليعود اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إلى الواجهة باعتباره المرشح الأبرز لقيادة مشروع إعادة بناء الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتكشف التحركات الأخيرة داخل النادي عن تطور مهم في ملف المدرب الجديد بعدما انتقلت الاتصالات مع بوتشيتينو من مرحلة الاهتمام والترشيحات إلى مناقشة التفاصيل التعاقدية في مؤشر على جدية مانشستر يونايتد في حسم الصفقة حال اتخاذ قرار إنهاء مهمة كاريك الذي بات مستقبله مهددًا مع استمرار النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مفاوضات بوتشيتينو تقترب من الحسم.. واتفاق مبدئي على الشروط الشخصية

وبحسب ما كشفه الصحفي ديفيد أورنستين مراسل شبكة «ذا أتلتيك» فإن مسؤولي مانشستر يونايتد دخلوا في محادثات مباشرة مع ممثلي المدرب الأرجنتيني يوم الثلاثاء لمناقشة الشروط الشخصية الخاصة بتوليه المسؤولية الفنية وسط توقعات بعدم وجود عقبات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

ويمثل هذا التطور خطوة متقدمة في مساعي النادي الإنجليزي لتأمين مدرب جديد خاصة أن بوتشيتينو يرتبط حاليًا بعقد مع المنتخب الأمريكي لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم وهو ما يجعل إتمام الصفقة مرتبطًا بتسوية تعاقدية مع الاتحاد الأمريكي.

وتشير التقديرات إلى أن مانشستر يونايتد سيكون مطالبًا بدفع نحو 7.4 مليون جنيه إسترليني لتحرير المدرب الأرجنتيني من التزاماته التعاقدية حال الاتفاق النهائي على انتقاله إلى أولد ترافورد.

ورغم تقدم المفاوضات مع ممثلي بوتشيتينو فإن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لم يتلقَ حتى الآن أي اتصال رسمي من مسؤولي مانشستر يونايتد وفقًا للتقرير في وقت يستعد فيه المنتخب لخوض مواجهتين أمام هايتي وهو ما يعني أن ملف انتقال المدرب لا يزال يحتاج إلى خطوات رسمية لحسمه.

فيرجسون وراء عودة اسم بوتشيتينو.. حلم مؤجل منذ 2016

ولا يرتبط اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع بوتشيتينو بالظروف الحالية فقط إذ يمتلك المدرب الأرجنتيني تاريخًا طويلًا من الارتباط بالترشيحات الخاصة بقيادة الفريق وكان السير أليكس فيرجسون المدير الفني الأسطوري السابق للشياطين الحمر أحد أبرز الداعمين لفكرة الاستعانة به.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن فيرجسون ظل يدفع باتجاه التعاقد مع بوتشيتينو منذ لقائهما على مائدة الغداء عام 2016 لتتكرر بعدها فرص ارتباط المدرب الأرجنتيني بمنصب المدير الفني لمانشستر يونايتد دون أن تتحول إلى اتفاق رسمي.

وسبق لبوتشيتينو أن أبدى اهتمامه بتولي تدريب الفريق الإنجليزي قبل أن يتجه إلى قيادة المنتخب الأمريكي في إطار الاستعدادات لكأس العالم وهو ما يعيد فتح ملف قديم داخل النادي لكنه هذه المرة يأتي في ظل حاجة ملحة لتغيير المسار الفني وإنهاء حالة التخبط التي يعاني منها الفريق.

كما أثار المدرب الأرجنتيني علامات استفهام بشأن استمراره طويلًا مع المنتخب الأمريكي رغم توقيعه عقدًا جديدًا يمتد لأربع سنوات بعد البطولة بعدما تحدث عن إمكانية إنهاء التعاقد بالتراضي في حال عدم توافق الرؤى بين الطرفين أو عدم تحقيق النتائج المنتظرة.

راتكليف يدخل المشهد.. واجتماعات حاسمة قبل مواجهة ليفربول

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحركات بشأن مستقبل الجهاز الفني بدأت الدائرة الإدارية العليا في مانشستر يونايتد دراسة الموقف بصورة أكثر جدية حيث توجه الرئيس التنفيذي عمر برادة ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس إلى موناكو للاجتماع بالسير جيم راتكليف الشريك في ملكية النادي في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بمستقبل كاريك.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار المدرب الإنجليزي في أداء عمله داخل مركز كارينغتون التدريبي دون صدور قرار رسمي بإقالته حتى الآن وهو ما يضع الإدارة أمام معادلة صعبة تتعلق بتوقيت الإعلان عن التغيير ومدى جاهزية البديل لتولي المسؤولية.

ولا تتوقف تعقيدات صفقة بوتشيتينو عند المقابل المالي أو إنهاء ارتباطه بالمنتخب الأمريكي بل تمتد إلى تشكيل الجهاز الفني المعاون خاصة أن المدرب الأرجنتيني قد يشترط اصطحاب عدد من مساعديه للعمل معه في مانشستر وهو ما يحتاج إلى ترتيبات إضافية قبل الإعلان عن أي اتفاق نهائي.

وتفتح هذه التفاصيل الباب أمام احتمالية الاستعانة بمدرب مؤقت لقيادة الفريق خلال الفترة الانتقالية خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام ليفربول على ملعب آنفيلد يوم 22 نوفمبر في مباراة قد يجد فيها مانشستر يونايتد نفسه مضطرًا لخوضها دون استقرار كامل على هوية المدير الفني.

كاريك تحت الحصار.. أرقام كارثية تعجل برحيله

وتأتي هذه التطورات في ظل وضع رياضي بالغ الصعوبة يعيشه مانشستر يونايتد بعدما تراجعت نتائج الفريق بصورة أثارت استياء الجماهير حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفقًا للأرقام الواردة في التقرير ولم يحقق سوى انتصار واحد خلال آخر 10 مباريات بالمسابقة.

وأصبحت النتائج المتواضعة عامل ضغط رئيسيًا على الإدارة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للجهاز الفني وفقدان الجماهير صبرها تجاه استمرار الأداء الباهت وهو ما جعل البحث عن بديل لكاريك يتصدر أولويات النادي.