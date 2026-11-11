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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وأمريكا مع تصاعد مخاوف الإمدادات وحرب إيران

ارتفاع أسعار الغاز
ارتفاع أسعار الغاز
أ ش أ

 ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مجددًا فوق مستوى 85 يورو لكل ميجاواط/ساعة، مع تزايد المخاوف بشأن هشاشة إمدادات الطاقة في المنطقة وتسارع عمليات السحب من مخزونات الغاز، في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تضغط على سوق الطاقة العالمية.

وصعدت العقود القياسية للغاز الأوروبي، المرتبطة بسوق الغاز الهولندي، بنسبة 2.7% إلى 87 يورو لكل ميجاواط/ساعة خلال تعاملات منتصف الصباح، بعدما سجلت مكاسب مماثلة في الجلسة السابقة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

يأتي ذلك مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب بين إيران والولايات المتحدة، في ظل استمرار الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز هذا الأسبوع.

وتواجه أوروبا تحديًا كبيرًا لإعادة بناء مخزونات الغاز التي تراجعت بشكل ملحوظ هذا العام، بعدما أدت اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى استنزاف المخزونات.

وساهم انخفاض إنتاج طاقة الرياح في بعض أجزاء أوروبا في زيادة الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء، في حين أدت اضطرابات الإنتاج في النرويج إلى مزيد من تقييد الإمدادات المتاحة للسوق الأوروبية.

ووفقًا لتحليل شركة "إيه إن زد"، ارتفعت صافي عمليات سحب الغاز من المخزونات في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 6 أضعاف مستويات الأسبوع السابق، في مؤشر على تزايد الضغط على المخزونات مع دخول المنطقة موسم الشتاء.

وتزداد المخاوف مع تحذير مشغلي منشآت تخزين الغاز في ألمانيا من إمكانية عدم ضمان إمدادات الغاز للبلاد بشكل كامل خلال الشتاء في حال تعرضها لموجة برد شديدة؛ ما يعكس حساسية سوق الطاقة الأوروبية تجاه أي اضطرابات إضافية في الإمدادات أو ارتفاع مفاجئ في الطلب.

وفي الولايات المتحدة، واصلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي صعودها للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بتوقعات طقس أكثر برودة على المدى القريب، إلى جانب استمرار تدفقات الغاز الموجهة إلى منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال وانخفاض مستويات الإنتاج.

وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية في بورصة نيويورك التجارية بنسبة 1.8% إلى 3.356 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع مراقبة المتداولون توقعات الطقس المقبلة عن كثب، إذ إن استمرار النماذج الجوية في الإشارة إلى درجات حرارة أكثر برودة قد يعزز الطلب على الغاز ويدعم استمرار ارتفاع الأسعار.

أسعار الغاز الطبيعي المخاوف إمدادات الطاقة

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