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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق التصوير.. شاومي تطلق هاتفي 18 Pro و18 Pro Max عالمياً في 17 نوفمبر

Xiaomi 18 Pro
Xiaomi 18 Pro
احمد الشريف

أعلنت شركة "شاومي" (Xiaomi) رسمياً عن موعد الإطلاق العالمي لسلسلة هواتفها الرائدة والمنتظرة بقوة (Xiaomi 18 Pro). 

وكشفت الشركة أن يوم الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026، سيكون الموعد الرسمي لطرح هاتفي (18 Pro) و(18 Pro Max) في الأسواق العالمية، من خلال حدث ضخم سيُقام في العاصمة الفرنسية باريس.

كاميرات خرافية وتصوير احترافي

وبحسب ما أعلنته الشركة عبر موقعها الرسمي، تأتي سلسلة (Xiaomi 18 Pro) لتقدم طفرة حقيقية في عالم التصوير بالهواتف الذكية، حيث زودت شاومي الهاتفين بكاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل، تم تصنيعهما بالتعاون مع عملاق العدسات الألماني "لايكا" (Leica). 

ويضمن هذا للمستخدمين التقاط صور فائقة الدقة والوضوح، تنافس جودة الكاميرات الاحترافية، حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة.

أداء جبار بفضل أحدث المعالجات

ولضمان أداء سلس وقوي، سيعمل الهاتفان بمعالج "سناب دراجون" الخارق (Snapdragon 8 Elite Gen 6). 

ويعد هذا المعالج أحدث وأقوى معالج متاح حالياً، مما يعني أن المستخدمين سيتمتعون بتجربة ألعاب لا مثيل لها، وتصفح فائق السرعة، فضلاً عن قدرة الهاتف على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الثقيلة بكل سهولة.

Xiaomi شاومي Xiaomi 18 Pro 18 Pro Max

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