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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة من شاومي لملايين المستخدمين.. تحديث HyperOS 4 يصل إلى 33 جهازا خلال أيام

تحديث HyperOS 4
تحديث HyperOS 4
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة شاومي، عن جدول زمني موسع لطرح تحديث HyperOS 4 المستقر، مؤكدة عزمها إتاحته لنحو 82 جهازا من هواتفها وأجهزتها اللوحية التابعة لعلاماتها التجارية Xiaomi وRedmi وPOCO، وذلك على ثلاث مراحل تبدأ اعتبارا من مطلع نوفمبر 2026 وتستمر حتى ديسمبر المقبل.

ويأتي الإعلان الجديد بعد الكشف الأولي عن مجموعة محدودة من الهواتف الرائدة المؤهلة للتحديث، لتؤكد الشركة الآن توسيع نطاق الطرح ليشمل عددا كبيرا من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الرائدة والمتوسطة، إلى جانب الأجهزة اللوحية.

وبحسب الجدول المعلن، تضم القائمة الإجمالية 67 هاتفا ذكيا و15 جهازا لوحيا، مع توزيع مواعيد وصول التحديث على ثلاث دفعات رئيسية خلال الشهرين المقبلين.

الدفعة الأولى: تحديث HyperOS 4 يصل إلى 33 جهازا مطلع نوفمبر


تبدأ شاومي المرحلة الأولى من طرح التحديث المستقر خلال الأيام الأولى من نوفمبر 2026، وتشمل 33 جهازا من مختلف الفئات، أبرزها:

سلسلة Xiaomi 17، بما في ذلك Xiaomi 17 Ultra.
هاتفا Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra.
مجموعة من إصدارات Redmi Note 15 وRedmi Note 17.
عدد من إصدارات POCO F8 وPOCO X8.
هاتف Leica Leitzphone.
سلسلة الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 8.

تحديث HyperOS 4


وتستهدف هذه الدفعة بشكل أساسي عددا من أحدث هواتف شاومي وأجهزتها، إلى جانب مجموعة من هواتف Redmi وPOCO.

الدفعة الثانية: 16 جهازا جديدا في منتصف نوفمبر
 

تعتزم شاومي بدء طرح تحديث HyperOS 4 للدفعة الثانية اعتبارا من منتصف نوفمبر، وتضم 16 جهازا إضافيا، تشمل:

هاتفي Xiaomi 15T وXiaomi 15T Pro.
سلسلة POCO F7 وPOCO F9.
بعض إصدارات POCO X7 Pro.
سلسلة الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 7.
الجهاز اللوحي Xiaomi Pad Mini.
جهاز Redmi Pad 2 Pro.

تحديث HyperOS 4


وبذلك، تتوسع دائرة الأجهزة المستفيدة من التحديث لتشمل مزيدا من الهواتف والأجهزة اللوحية التي تنتمي إلى الفئات المختلفة.

الدفعة الثالثة: 33 جهازا إضافيا خلال ديسمبر

أما المرحلة الأخيرة، فمن المقرر أن تبدأ خلال ديسمبر 2026، لتشمل 33 جهازا آخر، مع انضمام عدد من الهواتف الرائدة الأقدم إلى قائمة الأجهزة المؤهلة.

وتضم هذه الدفعة:

هاتف Xiaomi MIX Flip.
سلسلتي Xiaomi 14 وXiaomi 13.
طرازات Xiaomi 14T وXiaomi 13T.
سلسلة Redmi Note 14.
مجموعة من هواتف POCO F6 وPOCO X6 وPOCO X7.
عدد من هواتف سلسلة POCO M.
الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
إصدارات إضافية من سلسلة Redmi Pad 2.
 

تحديث HyperOS 4 قد يتجاوز حجمه 8 جيجابايت


ومن التفاصيل المهمة التي ينبغي لمستخدمي الأجهزة المؤهلة الانتباه إليها، أن حزمة تحديث HyperOS 4 قد يتجاوز حجمها 8 جيجابايت عند الانتقال من إصدار مستقر من HyperOS 3، ما يستدعي التأكد من توافر مساحة تخزين كافية قبل بدء عملية التحديث.

وإذا كان هاتفك أو جهازك اللوحي مدرجا ضمن الأجهزة المؤهلة، فيمكنك متابعة قسم تحديث النظام داخل الإعدادات للتحقق من وصول التحديث، إذ سيجري طرحه تدريجيا بحسب الجدول الزمني والمناطق المختلفة.

تحديث HyperOS 4 شاومي الهواتف المؤهلة تحديث النظام

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