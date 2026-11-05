هل هاتفك بينها؟.. القائمة الكاملة لهواتف شاومي وريدمي وبوكو المؤهلة لنظام HyperOS 4

بدأت شركة شاومي رسميًا إطلاق النسخة العالمية المستقرة من نظام تشغيلها الأحدث HyperOS 4، والذي يستهدف تحديث أكثر من 80 هاتفًا ذكيًا وجهازًا لوحيًا عبر علاماتها التجارية الثلاث: شاومي وريدمي، وبوكو ويقدم النظام الجديد واجهة مستخدم معاد تصميمها بالكامل، إلى جانب حزمة موسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي وتحسينات جوهرية في الأداء وإدارة الذاكرة.

جدول زمني منظم

جاء الإعلان عن خارطة الطريق العالمية عبر جدول زمني منظم يمتد حتى ديسمبر 2026، حيث قسّمت الشركة عملية إرسال التحديثات الهوائية (OTA) إلى ثلاث موجات رئيسية تشمل الطرازات الرائدة الحديثة والإصدارات السابقة.

الأجهزة الأقدم

من جانبها تواصل شركة شاومي توسيع نطاق دعم نظامها الأحدث HyperOS 4 عبر إطلاق تحديثات شهر ديسمبر لتشمل الأجهزة الأقدم نسبيًا، والهواتف المتوسطة، والأجهزة اللوحية.

تضم قائمة الهواتف والأجهزة اللوحية المدعومة في هذه المرحلة ما يلي:

هواتف شاومي: تشمل سلاسل Xiaomi 14 وXiaomi 13 (بما في ذلك فئات Ultra وPro)، وهاتف MIX Flip، بالإضافة إلى سلسلة Xiaomi 13T و13T Pro الصادرة عام 2023، وهو ما يمثل ترقية برمجية ممتازة ومفاجأة سارة لمستخدميها.

تشمل سلاسل Xiaomi 14 وXiaomi 13 (بما في ذلك فئات Ultra وPro)، وهاتف MIX Flip، بالإضافة إلى سلسلة Xiaomi 13T و13T Pro الصادرة عام 2023، وهو ما يمثل ترقية برمجية ممتازة ومفاجأة سارة لمستخدميها. هواتف ريدمي: عائلة Redmi Note 14 الكاملة (بإصداراتها العادية وPro)، وسلسلة Redmi 15.

عائلة Redmi Note 14 الكاملة (بإصداراتها العادية وPro)، وسلسلة Redmi 15. هواتف بوكو: عائلة POCO F6 وF6 Pro.

عائلة POCO F6 وF6 Pro. الأجهزة اللوحية: جهاز Xiaomi Pad 6S Pro ولابتوب وسلسلة Redmi Pad 2

تضع شاومي تحسينات الأداء في مقدمة أولوياتها مع نظامها الجديد HyperOS 4. وبحسب الاختبارات الداخلية للشركة، أظهر النظام استقراراً ملحوظاً وسرعة أعلى؛ إذ انخفض الوقت اللازم لتشغيل 30 تطبيقاً بعد 9 ساعات من الاستخدام المتواصل من 40.3 ثانية في نظام HyperOS 3 إلى 36.8 ثانية فقط في الإصدار الجديد، محققاً تحسناً بنسبة 8.7%.

ولم تقتصر السرعة على التطبيقات فحسب، بل امتدت لتشمل معالجة صور HDR، حيث تقلص زمن الالتقاط بنسبة 23.4%، لينخفض من 313.38 مللي ثانية إلى 240.16 مللي ثانية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام مستندة إلى بيئة اختبار محكومة لدى شاومي، وقد تختلف تجربة الأداء الفعلية بناءً على قدرات كل جهاز والنسخ البرمجية المخصصة للمناطق المختلفة.



