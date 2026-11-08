شاومي تبدأ طرح تحديث HyperOS 4 الجديد.. هل هاتفك في القائمة؟

أطلقت شركة شاومي رسمياً التحديث الجديد HyperOS 4 المبني على أندرويد 17 مع تحسينات في التصميم والأداء والذكاء الاصطناعي. يتم طرح التحديث على ثلاث موجات رئيسية تشمل هواتف شاومي وريدمي وبوكو والأجهزة اللوحية تبدأ من نوفمبر وحتى نهاية عام 2026.

جدول الطرح العالمي تحديث HyperOS 4

تنقسم عملية الإطلاق على مراحل زمنية محددة تبدأ من الشهر الحالي وتستمر حتى نهاية العام الجاري:

المرحلة الأولى: أوائل نوفمبر 2026

تشمل هذه المرحلة الهواتف والأجهزة اللوحية الرائدة والأحدث من مختلف العلامات التجارية التابعة للشركة:

أجهزة Xiaomi: سلسلة Xiaomi 17 (Xiaomi 17 Ultra ،Xiaomi 17 ،Xiaomi 17T Pro). هاتف Leica Leitzphone المدعوم من شاومي. سلسلة Xiaomi 15 (Xiaomi 15 Ultra ،Xiaomi 15). الأجهزة اللوحية (Xiaomi Pad 8 Pro ،Xiaomi Pad 8).



أجهزة Redmi: سلسلة Note 17 (ريدمي نوت 17 برو ماكس 5G، نوت 17 برو 5G، نوت 17 5G، نوت 17). سلسلة Note 15 (ريدمي نوت 15 برو+ 5G، نوت 15 برو 5G، نوت 15 برو، نوت 15 5G، نوت 15). الهواتف الاقتصادية (ريدمي 17 5G، ريدمي 17، ريدمي 17C 5G، ريدمي 15C 5G، ريدمي 15C).



أجهزة POCO: سلسلة F (POCO F8 Ultra ،POCO F8 Pro). سلسلة X (POCO X8 Pro Max ،POCO X8 Pro ،POCO X8 Pro إصدار الرجل الحديدي، POCO X8). سلسلة M و C (POCO M8 Pro ،POCO M8 ،POCO C95 Pro ،POCO C85).



المرحلة الثانية: منتصف نوفمبر 2026

تضم فئات إضافية من الهواتف والأجهزة اللوحية: