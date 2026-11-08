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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تبدأ طرح تحديث HyperOS 4 الجديد.. هل هاتفك في القائمة؟

شاومي تبدأ طرح تحديث HyperOS 4
شاومي تبدأ طرح تحديث HyperOS 4
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي رسمياً التحديث الجديد HyperOS 4 المبني على أندرويد 17 مع تحسينات في التصميم والأداء والذكاء الاصطناعي. يتم طرح التحديث على ثلاث موجات رئيسية تشمل هواتف شاومي وريدمي وبوكو والأجهزة اللوحية تبدأ من نوفمبر وحتى نهاية عام 2026.

جدول الطرح العالمي تحديث HyperOS 4

تنقسم عملية الإطلاق على مراحل زمنية محددة تبدأ من الشهر الحالي وتستمر حتى نهاية العام الجاري:

المرحلة الأولى: أوائل نوفمبر 2026 

تشمل هذه المرحلة الهواتف والأجهزة اللوحية الرائدة والأحدث من مختلف العلامات التجارية التابعة للشركة:

  • أجهزة Xiaomi:
    • سلسلة Xiaomi 17 (Xiaomi 17 Ultra ،Xiaomi 17 ،Xiaomi 17T Pro).
    • هاتف Leica Leitzphone المدعوم من شاومي.
    • سلسلة Xiaomi 15 (Xiaomi 15 Ultra ،Xiaomi 15).
    • الأجهزة اللوحية (Xiaomi Pad 8 Pro ،Xiaomi Pad 8).
  • أجهزة Redmi:
    • سلسلة Note 17 (ريدمي نوت 17 برو ماكس 5G، نوت 17 برو 5G، نوت 17 5G، نوت 17).
    • سلسلة Note 15 (ريدمي نوت 15 برو+ 5G، نوت 15 برو 5G، نوت 15 برو، نوت 15 5G، نوت 15).
    • الهواتف الاقتصادية (ريدمي 17 5G، ريدمي 17، ريدمي 17C 5G، ريدمي 15C 5G، ريدمي 15C).
  • أجهزة POCO:
    • سلسلة F (POCO F8 Ultra ،POCO F8 Pro).
    • سلسلة X (POCO X8 Pro Max ،POCO X8 Pro ،POCO X8 Pro إصدار الرجل الحديدي، POCO X8).
    • سلسلة M و C (POCO M8 Pro ،POCO M8 ،POCO C95 Pro ،POCO C85).

المرحلة الثانية: منتصف نوفمبر 2026

تضم فئات إضافية من الهواتف والأجهزة اللوحية:

  • أجهزة Xiaomi:
    • الهواتف (Xiaomi 15T Pro ،Xiaomi 15T).
    • الأجهزة اللوحية (Xiaomi Pad 7 Pro ،Xiaomi Pad 7، وXiaomi Pad Mini).
  • أجهزة Redmi:
    • الأجهزة اللوحية (Redmi Pad 2 Pro 5G ،Redmi Pad 2 Pro).
  • أجهزة POCO:
    • سلسلة F (POCO F9 Ultra ،POCO F9 Pro ،POCO F7 Ultra ،POCO F7 Pro ،POCO F7).
    • سلسلة X (POCO X7 Pro ،POCO X7 إصدار الرجل الحديدي).
    • الأجهزة اللوحية (POCO Pad X1 ،POCO Pad M1).
الذكاء الاصطناعي شركة شاومي HyperOS 4 أندرويد 17 هواتف شاومي

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