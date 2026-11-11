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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|ميزة جديدة في Gemini تتيح لك تعديل وحذف كل ما يعرفه عنك وكيف تحوّل هاتفك الأندرويد إلى رفيق ذكي يعمل بلا إنترنت قبل السفر؟

أخبار التكنولوجيا |
أخبار التكنولوجيا |
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بتقنيات غير مسبوقة.. سامسونج تُعيد رسم مستقبل شاشات «جالكسي»

كشفت تقارير تقنية حديثة عن خطط طموحة تدرسها شركة سامسونج الكورية لإعادة صياغة معايير العرض في أجيالها القادمة من هواتف جالكسي، حيث تتجه استراتيجية العملاق الكوري نحو مسارين متوازيين؛ يستهدف الأول رفع كفاءة الهواتف منخفضة التكلفة، بينما يمهد الثاني لثورة تصميمية في الفئة الرائدة.

هواوي تعيد تعريف المرونة بالكشف عن MateBook Fold S الجديد

تستعد شركة هواوي لإحداث نقلة نوعية في سوق الحواسيب المحمولة القابلة للطي مع الكشف عن طرازها الجديد كلياً MateBook Fold S، الذي يأتي بتصميم أصغر حجماً وأكثر مرونة مقارنة بالجيل السابق ذي الشاشة الضخمة، مع الحفاظ على تجربة حوسبة متكاملة تجمع بين الحاسوب اللوحي والمحمول في هيكل فائق النحافة.

مفيش حاجة هتضيع منك تاني.. تعرف على جهاز Pixel Tag الجديد من جوجل

أطلقت شركة جوجل رسميًا جهاز Pixel Tag المخصص لتتبع الأغراض المفقودة، بسعر يبدأ من 29.99 دولارًا، لينافس بشكل مباشر جهاز AirTag من Apple. ويتيح الجهاز لمستخدمي هواتف أندرويد حديد مواقع مقتنياتهم الشخصية مثل المفاتيح والمحافظ والحقائب بكل سهولة عبر تطبيق Find Hub.

وداعًا للبيانات القديمة.. ميزة جديدة في Gemini تتيح لك تعديل وحذف كل ما يعرفه عنك

أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة في روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي “جيميناي” تحمل اسم “ملخص الذاكرة”، تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنح المستخدمين تحكمًا مباشرًا وشاملًا في بياناتهم الشخصية. 

تتيح هذه الإضافة استعراض جميع التفاصيل التي جمعها الروبوت واستنتجها عن المستخدم خلال محادثاته السابقة، مع توفير أدوات فورية لتعديل تلك المعلومات أو مسحها نهائيًا لضمان دقة الردود وتخصيصها بشكل سليم وتجنب تأثير البيانات القديمة على التفاعلات المستقبلية.

كيف تحوّل هاتفك الأندرويد إلى رفيق ذكي يعمل بلا إنترنت قبل السفر؟

في عصر بات فيه الاتصال بالإنترنت ركيزة أساسية في حياتنا اليومية، يواجه المسافرون ومحبو الرحلات البرية تحديًا حقيقيًا عند التوجه إلى مناطق نائية تضعف فيها تغطية الشبكات أو تنعدم تمامًا. هنا، تبرز أهمية التجهيز المسبق للهواتف الذكية، وتحديدًا أجهزة أندرويد، لتحويلها إلى أدوات ملاحة وإرشاد مستقلة تعمل بكفاءة عالية دون الحاجة إلى باقات بيانات.

قيمة استثنائية مقابل سعر ..إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026

تجمع الساعات الذكية للأطفال ببراعة بين الأمان والتواصل الدائم. فهي تمنحك طمأنينة متابعة موقع طفلك في أي وقت، وتمنحه في المقابل استقلالية آمنة تعزز ثقته بنفسه.

إذا كنت تبحث عن ساعه ذكية بمواصفات عصرية لطفلك يمكنك التفكير في ساعة  Redmi الذكية للأطفال من شاومي وهي أول ساعة ذكية للأطفال على الإطلاق، و تأتي بالعديد من الميزات وبسعر 69 دولارًا أمريكيًا.

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