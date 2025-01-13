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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مراجعة أولية لـ Redmi Watch 5.. شاشة ساطعة وأداء واعد

Redmi Watch 5
Redmi Watch 5
احمد الشريف
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بعد إطلاقه رسمياً هذا الأسبوع، حان الوقت لإلقاء نظرة أولية على ساعة Redmi Watch 5، قد لا يبدو مختلفاً كثيراً عن Redmi Watch 4 للوهلة الأولى، ولكن هذا النموذج الأحدث يتميز بشاشة AMOLED بحجم 2.07 بوصة تصل سطوعها إلى 1500 نيت.

كما تأتي بمعدل تحديث 60 هرتز، وهو ما أصبح متداولاً بشكل متزايد في الساعات الذكية، بالإضافة إلى ميزة العرض الدائم (Always-On) بسعر 109 يورو، أي بزيادة 9 يورو عن سعر الإطلاق لساعة Watch 4.

تأتي ساعة المراجعة بحزام سيليكون باللون البنفسجي اللافندر، بينما تتميز جميع الطرز بإطار من سبائك الألومنيوم، مما يمنحها مظهرًا راقيًا ومطمئنًا، أفضل بكثير من بعض الساعات الذكية المصنوعة بالكامل من البلاستيك.

تحتوي العبوة التجارية على الكتيبات المعتادة بالإضافة إلى شاحن مغناطيسي مكون من قطبين خاص بشركة Xiaomi ينتهي بموصل USB-A.

على الرغم من زيادة حجم الشاشة، إلا أن ساعة Redmi Watch 5 خفيفة الوزن للغاية على المعصم بفضل الحواف الرفيعة ووزنها البالغ 33.5 جرام. 

يمكنك التحكم في واجهة HyperOS عن طريق التمرير على الشاشة، ولكن يمكنك أيضًا استخدام تاج التاج المعدني في الأوقات التي تكون فيها يديك مبتلة. يعمل الضغط على التاج كزر رجوع مناسب.

تتتبع الساعة معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم والنوم والتوتر، ويمكنها أيضًا مساعدتك في تحقيق أهداف اللياقة البدنية من خلال أكثر من 150 نشاطًا. 

يوجد مستقبل GNSS مدمج لتتبع جولات الجري، كما أن الساعة مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، مما يسمح بالسباحة بها.

بفضل الميكروفونين الثنائيين والمتحدث المدمج، يمكنك إجراء واستقبال المكالمات مباشرة من ساعة Watch 5. 

كما ستقوم الساعة بإرسال إشعارات إلى معصمك، ولكن لا توجد طريقة للرد على الرسائل الواردة. ولا تزال Xiaomi مترددة في إصدار إصدارات eSIM من ساعاتها خارج الصين.

تدعي Xiaomi أنك يمكنك الحصول على ما يصل إلى 24 يومًا من عمر البطارية من بطارية Watch 5 التي تبلغ 550 مللي أمبير في الساعة.

Xiaomi Redmi Watch 4 Redmi Watch 5

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