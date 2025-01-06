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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية عملاقة.. شاومي تطلق Redmi Turbo 4 رسمياً

شاومي تطلق Redmi Turbo 4 رسمياً ببطارية عملاقة
شاومي تطلق Redmi Turbo 4 رسمياً ببطارية عملاقة
قسم التكنولوجيا
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أطلقت شاومي الصينية أحدث هواتف علامة ريدمي للفئة المتوسطة وهو هاتف Redmi Turbo 4، صاحب البطارية العملاقة والمعالج الجديد من ميدياتك.

وحسب موقع “فون آرينا” التقني، يمكن الحصول على هاتف Redmi Turbo 4 في 4 نسخ مختلفة، تبدأ أسعارها من 275 دولاراً حتى 340 دولاراً أمريكياً.

أسعار Redmi Turbo 4

نسخة 12 جيابايت رام و 256 جيجابايت مقابل 275 دولاراً

نسخة 16 جيابايت رام و 256 جيجابايت مقابل 300 دولاراً

نسخة 12 جيابايت رام و 512 جيجابايت مقابل 315 دولاراً

نسخة 16 جيابايت رام و 512 جيجابايت مقابل 315 دولاراً

أصبح الهاتف متاحاً للشراء من المتجر الرسمي لشاومي في الصين “أونلاين”، بينما سيتم إطلاق الهاتف عالمياً في الأسابيع القليلة المقبلة.

 أكثر مايميز هاتف Redmi Turbo 4 البطارية العملاقة سعة 6550 ميللي أمبير، بقوة شحن سريع تصل إلى 90 واط، عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C، مع معالج MediaTek Dimensity 8400.

وشاشة كبيرة قياس 6.77 بوصة من نوع LTPS OLED، بسرعة تحديث 120 هيرتز في الثانية، مع طبقة حماية Gorilla Glass 7i بالإضافة لكاميرا أساسية مزدوجة الأولى بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر ضوء من سوني، مع ميزة مانع الاهتزاز البصري OIS، بينما الثانية wide بدقة 8 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

الهاتف مقاوم للمياه والغبار بمعيار IP68، ويعمل بواجهة تشغيل  HyperOS 2.0 الخاصة بشاومي التي تعمل بنظام Android 15.

شاومي Redmi Android 15 Redmi Turbo 4 ريدمي

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