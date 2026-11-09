القبض على سائق مينى باص وراكب تعديا على شخص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "مينى باص" لعدم التزامه بالتعريفة المقررة وخط السير فضلا عن قيام أحد الركاب بالتعدى عليه بالسب حال اعتراضه على ذلك بالجيزة.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" ، وقائدها (سائق "لايحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وكذا ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 3 نوفمبر الجارى حال تواجدهما بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وأضاف الثانى بتعديه على القائم على النشر بالسب اعتراضا على تصويره للركاب.

وتم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.