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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراء 28 جراحة قلب أطفال معقدة وتقييم 50 حالة بمستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع فريق بريطاني

أكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس
أكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس
أ ش أ

قال الدكتور أشرف عبدالحميد رئيس وحدة جراحة قلب الأطفال بأكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس إن الفريق الطبي البريطاني من مستشفى ألدر هاي (Alder Hey) بإنجلترا أجرى خلال زيارته لمستشفيات الجامعة 28 جراحة قلب للأطفال، وقام بتقييم 50 حالة مرضية باستخدام الموجات فوق الصوتية على القلب (الإيكو)، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة.

وأضاف عبدالحميد قي بيان للجامعة اليوم الاثنين، أن العمليات شملت حالات متوسطة وشديدة التعقيد، لافتًا إلى أن حديثي الولادة مثلوا نحو 25% من إجمالي الحالات التي خضعت للجراحة، وهو ما يتطلب دقة وخبرة طبية متخصصة.

وأوضح أن الحالات التي خضعت للجراحة تشهد تحسنًا في أوضاعها الصحية، ومن المتوقع خروجها من المستشفى خلال 3 إلى 4 أيام، وفقًا للتطور الطبي لكل حالة.

وأشار إلى أن التعاون بين الفريقين المصري والبريطاني امتد إلى المجال الأكاديمي، من خلال المشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر بالإسكندرية، حيث استعرض الجانبان أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال جراحات قلب الأطفال.

كما شمل التعاون تنظيم محاضرات وورش عمل تدريبية لأطقم التمريض، تناولت رعاية المرضى عقب جراحات القلب، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي بوحدات الرعاية المركزة، وأحدث أساليب رعاية حديثي الولادة، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر التمريضية.

من جانبه.. أكد الدكتور وليد إسماعيل الأستاذ المساعد لجراحة قلب الأطفال بأكاديمية القلب، أن التعاون الطبي مع الفريق البريطاني شهد تنسيقًا مشتركًا في تقييم الحالات والتخطيط للجراحات واتخاذ القرارات الطبية، مشيرًا إلى مناقشة مقترحات لإطلاق مشروعات بحثية مشتركة وتعزيز التعاون الأكاديمي.

وتأتي الزيارة في إطار اتفاقية تعاون دوري بين كلية الطب بجامعة عين شمس ومستشفى ألدر هاي البريطاني، تتجدد كل ستة أشهر، وتهدف إلى تبادل الخبرات وإجراء جراحات قلب الأطفال المعقدة، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية وفق أحدث الممارسات الطبية.

الدكتور أشرف عبدالحميد رئيس وحدة جراحة قلب أكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس

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