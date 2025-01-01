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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

Redmi Turbo 4 ..هاتف ببطارية خارقة وإطلاق عالمي قريب

Redmi Turbo 4
Redmi Turbo 4
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تستعد علامة Redmi لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Turbo 4 في الثاني من يناير، حيث يلفت الأنظار ببطارية عملاقة بسعة 6,550 مللي أمبير/ساعة، وهي الأكبر في تاريخ هواتف Xiaomi.

تصميم متطور ومزايا مبتكرة

يأتي الهاتف بتصميم أنيق يتميز بحواف نظيفة وشاشة 2.5D، معتمدًا على حل Si/Ca ثنائي الخلايا، وهو نفس النظام المستخدم في هاتف Redmi K80 الذي أطلق قبل خمسة أسابيع. 

ويُعد هذا الحل تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا البطاريات، إذ تضمن Redmi للمستخدمين المبكرين ضمانًا يصل إلى خمس سنوات أو 1,600 دورة شحن كاملة.

خصائص إضافية مميزة

  • معايير مقاومة عالية: الهاتف مزود بشهادتي IP68 وIP69، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار بأعلى المعايير.
  • إضاءة مبتكرة: يضم الهاتف حلقتين من الإضاءة المزدوجة LED حول عدسات الكاميرا الخلفية، ما يضيف لمسة جمالية ووظائف عملية.

إطلاق عالمي قريب

من المتوقع أن يتم طرح Redmi Turbo 4 في الأسواق العالمية تحت اسم Poco X7 Pro في التاسع من يناير خلال حدث كبير في الهند.

مراجعات أولية واعدة

كشف أحد المؤثرين على منصة Douyin (الصينية) عن تصميم الهاتف من خلال فيديو فتح الصندوق، مشيدًا بجمالية التصميم وخفة الجهاز رغم سعة البطارية الكبيرة.

الهاتف يمثل خطوة جديدة لـ Xiaomi في تعزيز ريادتها بمجال الهواتف الذكية، لا سيما من حيث عمر البطارية والتصميم المبتكر. هل ستكون هذه الخطوة كافية لمنافسة الأجهزة الأخرى في نفس الفئة؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد!

Xiaomi Redmi هاتف Redmi K80

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