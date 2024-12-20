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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تشتري شاومي ولا فيفو.. مقارنة بين Redmi K80 Pro وiQOO Neo 10 Pro

مقارنة بين شاومي Redmi K80 Pro وفيفو iQOO Neo 10 Pro
مقارنة بين شاومي Redmi K80 Pro وفيفو iQOO Neo 10 Pro
شيماء عبد المنعم
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Redmi K80 Pro وiQOO Neo 10 Pro هاتفان ذكيان رائدان تم إطلاقهما مؤخرا في الصين ويعرضان مواصفات متطورة وميزات فريدة في قطاع هواتف الفلاجشيب.

مقارنة بين شاومي Redmi K80 Pro وفيفو iQOO Neo 10 Pro

يستهدف كلا الجهازين عشاق الأداء واللاعبين بينما يقدمان أيضا تجربة وسائط متعددة ممتازة، في هذه المقارنة سنتعمق في مواصفات الهاتفين الذكيين، والتي تغطي جوانب مثل العرض والأداء وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والسعر.

1. التصميم والشاشة:

يتميز هاتف شاومي Redmi K80 Pro بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض 2K تبلغ دقتها 3200 × 1440 بكسل، تتميز بسطوع يصل إلى 3200 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها مشرقة للغاية ومثالية للاستخدام في ظروف الإضاءة المختلفة، تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودعم HDR10+، يتميز الجزء الأمامي من الجهاز بماسح ضوئي جديد لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية.

من ناحية أخرى، يتميز هاتف فيفو الجديد iQOO Neo 10 Pro بشاشة من نوع LTPO AMOLED أكبر قليلا بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض 1.5K تبلغ 2800 × 1260 بكسل، تدعم HDR10+ وتتميز بسطوع أعلى يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع، يوفر هذا الهاتف معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وهو معدل ممتاز للألعاب وتشغيل الفيديو. 

مقارنة بين شاومي Redmi K80 Pro وفيفو iQOO Neo 10 Pro

2. المعالج والذاكرة:

تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف شاومي Redmi K80 Pro بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، إلى جانب ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وما يصل إلى 1 تيرابايت من تخزين UFS 4.0، ويتميز بشريحة الألعاب D1 ونظام تبريد متطور يتضمن مضخة تبريد دائرية وتصميم فصل البخار عن السائل للحفاظ على برودة الجهاز في ظل الاستخدام الكثيف.

وبالمقارنة، يعمل هاتف فيفو iQOO Neo 10 Pro بمعالج ميدياتك Dimensity 9400، والذي يدعم ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X و1 تيرابايت من تخزين UFS 4.1، ويتميز بنظام التبريد السائل 6.4K Canopy VC، انخفاضا كبيرا في درجة الحرارة بمقدار 14.5 درجة مئوية في 10 ثوانٍ، وهو أمر مثير للإعجاب للحفاظ على الأداء أثناء المهام المكثفة.

هاتف شاومي Redmi K80 Pro

3. الكاميرا:

يتميز هاتف شاومي Redmi K80 Pro بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية يقودها مستشعر Light Fusion 800 بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1/1.55 ​​بوصة، مصحوب بمستشعر فائق الاتساع بدقة 32 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل 2.5x مع قدرة ماكرو 10 سم، مما يوفر تكبيرًا رائعًا ولقطات قريبة، يدعم نظام الكاميرا تسجيل فيديو بدقة 8K، معززا بشريحة Xiaomi AISP 2.0، مما يعزز قدرات معالجة الصور من أجل النطاق الديناميكي والوضوح.

زودت فيفو هاتف iQOO Neo 10 Pro بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة، تتميز بمستشعر سوني IMX921 VCS بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية OIS، مما يوفر أداء تصوير ممتاز، بالإضافة إلى مستشعرا فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f/2.0، والذي يوفر منظورا أوسع ويطابق دقة K80 Pro للقطات ذات الزاوية الواسعة.

في المقدمة، يستخدم هاتف K80 Pro مستشعر OmniVision OV20B40 بدقة 20 ميجابكسل، بينما يتميز جهاز Neo 10 Pro بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل، كلتا الكاميرتين قادرتان على التقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو عالية الجودة.

4. البطارية والشحن:

يأتي هاتف شاومي Redmi K80 Pro مزودا ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، وهذا يضمن أوقات شحن سريعة وفترات أطول بين الشحنات.

بينما يتميز هاتف فيفو iQOO Neo 10 Pro ببطارية أكبر قليلا تبلغ 6100 مللي أمبير في الساعة ولكنها تتوافق مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

5. السعر:

يبدأ سعر هاتف شاومي Redmi K80 Pro حوالي 507 دولار (أي ما يعادل 25.823 جنيها مصريا)، للمتغير بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبدأ سعر هاتف فيفو iQOO Neo 10 Pro حوالي 439 دولار (أي ما يعادل 22.359 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.

فيفو شاومي مقارنة مقارنة موبايلات Redmi K80 Pro iQOO Neo 10 Pro

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