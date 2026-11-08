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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث سامسونج الأخير يعطل الإنترنت والاتصالات.. ماذا تفعل إذا واجهت المشكلة؟

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

اشتكى عدد كبير من مستخدمي هواتف "سامسونج جالاكسي" (Samsung Galaxy) من مشكلة مزعجة للغاية بعد تثبيت التحديث الأخير لنظام التشغيل (One UI 9). 

وتسببت هذه المشكلة في فصل شبكة "الواي فاي" وانقطاع بيانات الهاتف المحمول، بل وتوقف شريحة الاتصال (SIM) عن العمل تماماً في بعض الحالات.

انقطاع مفاجئ وحيرة بين المستخدمين

وبحسب تقرير نشره موقع "تيك ريبابليك" (TechRepublic) التقني، ضجت منتديات سامسونج الرسمية وموقع "ريديت" (Reddit) بشكاوى المستخدمين.

وأوضح أصحاب هواتف شهيرة مثل (S24 ألترا) وعائلة (Z Fold) القابلة للطي، بالإضافة لهواتف الفئة المتوسطة (A-Series)، أن هواتفهم بدأت تفقد الاتصال بالإنترنت بشكل متقطع، أو ترفض تشغيل التطبيقات عبر باقة الموبايل إنترنت.

كما أفاد البعض باختفاء إعدادات شريحة الاتصال نهائياً من هواتفهم، ورغم محاولاتهم إعادة تشغيل الهاتف أو تشغيل "وضع الطيران"، إلا أن المشكلة استمرت. وحتى الآن، لم تصدر سامسونج أي بيان رسمي يوضح سبب هذه المشكلة أو يقدم حلاً جذرياً لها.

خطوات سريعة لإنقاذ هاتفك مؤقتاً

وإلى أن تصدر الشركة تحديثاً يعالج هذا الخلل، نصح خبراء الدعم الفني المستخدمين المتضررين بتجربة بعض الحلول المؤقتة. 

بالنسبة لمشكلة الواي فاي، ينصح بحذف الشبكة من الإعدادات (Forget Network) ثم إعادة إدخال الرقم السري للاتصال بها مجدداً، أو تجربة شبكة أخرى.

أما لمشكلة بيانات الهاتف، فيمكن إيقاف الواي فاي والتأكد من إعدادات شبكة المحمول. 

وفي حال توقف الشريحة، يجب التأكد من قراءتها بشكل صحيح في الإعدادات. وأخيراً، نصح الخبراء بتأجيل خيار "إعادة ضبط المصنع" (Factory Reset) كحل أخير، حيث أفاد بعض المستخدمين أنه لم ينجح في حل المشكلة، مع ضرورة أخذ نسخة احتياطية من البيانات الهامة تحسباً لأي طارئ.ش

Samsung Galaxy سامسونج جالاكسي One UI 9 SIM الواي فاي

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