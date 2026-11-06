وداعا للشاحن كل ليلة.. سامسونج تحضر مفاجأة كبرى ببطارية 6000 مللي أمبير

تستعد شركة سامسونج، لإحداث تغيير ملحوظ في سعة بطاريات هواتفها المتوسطة، مع اتجاهها إلى تزويد المزيد من أجهزة Galaxy ببطاريات أكبر، بعدما ظلت لسنوات تعتمد سعة 5000 مللي أمبير في معظم هواتفها.

وبحسب تقرير نشره موقع GalaxyClub، من المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy A38 5G المرتقب ببطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير، مقارنة ببطارية 5000 مللي أمبير في الجيل السابق Galaxy A37، ما يمثل زيادة بنسبة 20%.

Galaxy A38 ثاني هواتف السلسلة ببطارية 6000 مللي أمبير



وأوضح التقرير أن البطارية الجديدة في Galaxy A38 ستأتي بسعة مقدرة تبلغ 5882 مللي أمبير، بينما ستسوق بسعة نموذجية تصل إلى 6000 مللي أمبير، وفقا لطريقة احتساب السعات المستخدمة في الهواتف الذكية.

وفي حال تأكدت هذه المعلومات، سيصبح Galaxy A38 ثاني هواتف سلسلة Galaxy A التي تعتمد هذه السعة الكبيرة، بعد هاتف Galaxy A07 الاقتصادي الذي أطلقته سامسونج في وقت سابق.

ومن المتوقع أن تمنح البطارية الأكبر الهاتف قدرة أفضل على العمل لفترات أطول، مع إمكانية توفير ساعات إضافية من تشغيل الشاشة مقارنة بالجيل السابق، إلا أن عمر البطارية الفعلي سيظل مرتبطا أيضا بكفاءة المعالج واستهلاك الطاقة وتحسينات النظام.

Galaxy A38

بطاريات أكبر لهواتف سامسونج في 2027



ولا تقتصر التوقعات على Galaxy A38 وحده، إذ يشير التقرير إلى إمكانية امتداد استراتيجية زيادة سعة البطاريات إلى هواتف أخرى ضمن السلسلة، مثل Galaxy A58 وGalaxy A28.

ويأتي هذا التوجه في وقت لا يزال فيه هاتف Galaxy A57 يعتمد على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي سعة أصبحت أقل تنافسية مقارنة بعدد من الهواتف المتوسطة الصينية التي تقدم بطاريات أكبر.

ومن شأن انتقال Galaxy A58 إلى بطارية بسعة 6000 مللي أمبير أن يعزز قدرته التنافسية أمام الأجهزة المنافسة في الفئة السعرية نفسها.

وعلى صعيد الشحن، تدعم هواتف Galaxy A57 وGalaxy A37 تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط، ومن المتوقع أن يحتفظ Galaxy A38 بهذه الميزة، خاصة أن البطارية الأكبر تحتاج إلى قدرة شحن مناسبة لتقليل الوقت اللازم لإعادة شحنها.

هل تعتمد سامسونج تقنية بطاريات السيليكون والكربون؟



لم يكشف التقرير ما إذا كانت سامسونج ستستخدم تقنية بطاريات السيليكون والكربون في هواتفها المتوسطة المقبلة، وهي التقنية التي بدأت تنتشر في عدد من الهواتف الصينية، وتتيح توفير سعات أكبر مع الحفاظ على أبعاد ووزن مناسبين.

لكن المؤشرات الحالية ترجح استمرار الشركة في استخدام بطاريات الليثيوم أيون التقليدية، خاصة أنها اعتمدت هذه التقنية في هاتف Galaxy A17.

وينطبق الأمر نفسه على الهواتف الرائدة المقبلة Galaxy S27 Ultra وGalaxy S27 Pro، التي حصلت مؤخرا على شهادات اعتماد تشير إلى حصولها على بطاريات أكبر، مع استمرار الاعتماد على تقنية الليثيوم أيون بدلا من بطاريات السيليكون والكربون.

تصميم مألوف ومعالج Exynos أسرع



وبعيدا عن البطارية، تشير التسريبات إلى أن Galaxy A38 سيحتفظ بالتصميم العام ونظام الكاميرات الموجودين في الجيل السابق، مع احتمالية طرحه بألوان جديدة.

وفي المقابل، قد يحصل الهاتف على معالج Exynos أسرع، إلى جانب وحدة معالجة رسومية أكثر تطورا، بما يوفر أداء أفضل في تشغيل التطبيقات والألعاب.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج رسميا عن هواتف Galaxy A38 وGalaxy A58 وGalaxy A28 خلال شهري فبراير أو مارس 2027، وفقا لدورة إطلاق منتجاتها المعتادة.