اختل توازنه أثناء العمل.. مصرع عامل بناء سقط من علو بالمقطم

لقي عامل بناء مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثامن أثناء تأدية عمله داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة المقطم، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كواليس سقوط عامل بناء من علو

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسقوط عامل من أعلى عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال المباحث، برفقة سيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وبالفحص، تبين أن العامل كان يؤدي أعمال البناء بالطابق الثامن، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط أرضا، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته.

النيابة تحقق في مصرع عامل المقطم

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.