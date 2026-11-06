إصابة شخصين باختناق في حريق داخل مبنى بعين شمس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المباني بمنطقة عين شمس، وأسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق، جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

كواليس الواقعة

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى مكان البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما انتقلت قوة أمنية لمتابعة تداعيات الحادث.

وبالفحص، تبين اندلاع النيران داخل المبنى، حيث نجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بحالة اختناق، وتم التعامل معهما طبيا وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف أسباب وملابسات الحريق.