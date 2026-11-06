حبس عامل صيانة بتهمة سرقة 81 ترنس كهربائي و3 قصريات نحاس من نادي التوفيقية بالعجوزة

قررت النيابة العامة حبس عامل صيانة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كمية كبيرة من المهمات الكهربائية والنحاسية من داخل مخزن نادي التوفيقية الرياضي بدائرة قسم شرطة العجوزة، بعدما ضبطه أمن النادي متلبسًا أثناء محاولته الاستيلاء على المسروقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، الذي يعمل عامل صيانة بالنادي، استولى على 81 ترنسًا كهربائيًا و3 قصريات زرع مصنوعة من النحاس، من داخل مخزن النادي، مستغلًا طبيعة عمله وإمكانية تواجده داخل المكان.

بلاغ

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا من مسؤولي النادي بضبط أحد العاملين أثناء محاولته سرقة المهمات الكهربائية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتسلمت المتهم، كما استمعت لأقوال مديرة الشؤون القانونية بالنادي، التي اتهمته بالاستيلاء على المضبوطات.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه بمروره بضائقة مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت حبسه على ذمة القضية.