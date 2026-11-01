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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. سامسونج تطلق سوار اللياقة البدنية الاقتصادي

سامسونج تطلق سوار اللياقة البدنية الاقتصادي
سامسونج تطلق سوار اللياقة البدنية الاقتصادي
لمياء الياسين

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سوار اللياقة البدنية الاقتصادي الجديد Galaxy Fit 4 بتحديثات طفيفة تركز على تحسين تجربة الاستخدام مقارنة بالجيل السابق. فوفقاً لتحليل ملف الـ APK الخاص بتطبيق  جالكسيFit4 Manager والذي كشف عنه موقع SammyGuru، سيحافظ السوار الجديد على نفس التصميم والميزات الأساسية لإصدار Fit 3 الحالي، مع إدخال تحسينات ذكية على الشاشة والواجهة.إليك أبرز ما كشفته التسريبات حول السوار الجديد

 شاشة أطول دقة

 ستأتي الشاشة بدقة 258 × 428 بكسل (مقارنة بـ 256 × 402 بكسل في Fit 3)، مما يمنحك مساحة رأسية أكبر مع الاحتفاظ بالتصميم المستطيل المدمج.
 تدعم الواجهة الجديدة عرض ما يصل إلى 12 مربعاً معلوماتياً  في نفس الوقت ويمكنك استعراض المؤشرات الحيوية كالإشعارات، ومعدل ضربات القلب، وعدد الخطوات مباشرة من الشاشة الرئيسية ودون الحاجة للتنقل عبر القوائم.

ساعة Galaxy Fit 4

ساعة Galaxy Fit 4

تبدو خيارات الألوان عملية أكثر منها لافتة للنظر. تشير المراجع إلى أن ألوان واجهة الساعة هي الأسود والفضي والأخضر الفاتح، وهو ما يتوافق مع الصور السابقة بزاوية 360 درجة التي أظهرت أيضًا إصدارات باللون الأسود والأبيض والأزرق الفاتح أو النعناعي. 

أما من الناحية الشكلية،  فتأتي بشاشة AMOLED مستطيلة ذات زوايا دائرية، وزر جانبي واحد، وسوار من السيليكون.


أما من الناحية الصحية، فالوضع كالمعتاد. ستحصل على عدّ الخطوات، وتتبع السعرات الحرارية أثناء التمرين، ومعدل ضربات القلب المستمر مع تنبيهات ارتفاع/انخفاض، وقراءات نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة مستوى التوتر. ولا يزال تتبع النوم يشمل مراحله، وتقييم جودة النوم، وميزة التدريب التي تُفعّل بعد أسبوع من الاستخدام. كما يتوفر أيضًا الكشف التلقائي عن التمارين الرياضية ومناطق معدل ضربات القلب أثناء التمرين.

تؤكد الملفات التنظيمية وجود تقنية بلوتوث 5.4 تحت رقم الطراز SM-R391، وهي خطوة صغيرة للأمام مقارنةً بتقنية 5.3 الموجودة في جهاز Fit3. لم يُعلن بعد عن تاريخ الإطلاق الرسمي أو السعر، 

على الرغم من أن الشائعات السابقة أشارت إلى أنه سيكون أقل من 100 دولار، مما يجعله خيارًا سهلًا للدخول إلى عالم أجهزة سامسونج القابلة للارتداء.

شركة سامسونج سوار اللياقة البدنية تقنية بلوتوث أجهزة سامسونج جهاز Fit3

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