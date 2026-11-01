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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا.. كارني يدعو إلى انتخابات فرعية في 6 دوائر خلال ديسمبر لتعزيز أغلبية الليبراليين

كارني
كارني
أ ش أ

دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى انتخابات فرعية في 6 دوائر انتخابية في أونتاريو وكيبيك وساسكاتشوان يوم 7 ديسمبر المقبل، في خطوة تمنح الليبراليين فرصة لتعزيز أغلبيتهم الضئيلة في مجلس العموم، وفق بيان صدر صباح الأحد.

ويشغل الليبراليون حاليًا 173 مقعدًا، ولن تؤثر خسارتهم السباقات الستة كلها على قدرتهم على الحكم، لكن الفوز بها سيزيد عدد نوابهم.

وتقع ثلاث دوائر في كيبيك، هي سان إياسنت-باجو-أكتون (كانت للكتلة الكيبيكية)، وروزمون-لا بتيت-باتري (للحزب الديمقراطي الجديد)، ولوريه-سانت ماري (للحزب الليبرالي). ويرشح الليبراليون شانتال سوكي، النائبة السابقة في برلمان كيبيك، وجان سيباستيان فاليه، الناشط في مجال حقوق الإنسان، وجي كورميي، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة ديجاردان، على التوالي. ورشح المحافظون لاعب مونتريال ألويتس السابق لوك برودور-جوردان في سان إياسنت-باغو-أكتون، فيما رشحت الكتلة الكيبيكية كارولين إيموند هناك، ويخوض الحزب الديمقراطي الجديد السباقات الثلاثة.

وفي أونتاريو، ستُجرى الانتخابات في سكاربورو الشمالية، التي شغر مقعدها الليبرالي شون تشن بعد استقالته لأسباب صحية وفوزه لاحقًا بمقعد في مجلس مدينة تورونتو، وفي برانتفورد-برانت الجنوبية، حيث استقال المحافظ لاري بروك بعد قبوله منصبًا في مكتب المدعي العام في برانتفورد. ويرشح الليبراليون جيمس لي وجوي أودونيل على التوالي. 

أما المحافظون فرشحوا عمدة برانتفورد كيفن ديفيس، لكن تعيينه دون مسابقة ترشيح محلية أثار انتقادات. ويخوض القس والمحافظ القديم ديف كارول السباق مستقلًا، ما قد يشتت أصوات ديفيس.

وفي ساسكاتشوان، يواجه الليبرالي آرون كينل المحافظ نيلسون بوهل في دائرة يوركتون-ميلفيل، التي شغلتها المحافظة كاثي واجانتال حتى تنحيها.

ويلوح شغور آخر في دائرة باري ساوند-ماسكوكا، إذ سيغادر نائبها المحافظ سكوت إيتشيسون مقعده مع نهاية دورة الخريف البرلمانية.

وكان الليبراليون قد اكتسحوا ثلاث انتخابات فرعية أُجريت في أغسطس، وانتزعوا خلالها دائرة في كيبيك.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني انتخابات فرعية

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