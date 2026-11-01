ترامب: الدستور يمنعني من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. كنت سأرحب بذلك

أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القانون الأمريكي يمنعه من الترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه كان سيُرحب بخوض السباق الرئاسي مرة أخرى إذا أُتيحت له الفرصة، إلا أن النصوص الدستورية واضحة في هذا الشأن.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، إنه سيكون سعيدًا بالترشح مجددًا، لكنه أشار إلى أن القانون يضع قيودًا واضحة تحول دون ذلك.

تأتي تصريحات ترامب في ظل تجدد الحديث عن إمكانية سعيه إلى ولاية رئاسية ثالثة عام 2028، رغم أن التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي ينص على عدم جواز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين.

كان ترامب قد ألمح في مناسبات سابقة إلى رغبته في الترشح لولاية إضافية، قبل أن يقرّ بأن القيود الدستورية تجعل هذا الأمر غير متاح قانونيًا.