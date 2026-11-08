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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فداء في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.. إشادات حزبية بتضحيات أبطال القوات المسلحة

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد الشعراوي

قدّمت أحزاب رسائل النعي والتقدير لتضحيات رجال القوات المسلحة، عقب استشهاد العقيد أركان حرب أحمد سمير والمقدم أركان حرب أحمد جودة أثناء أداء واجبهما الوطني بالمنطقة الجنوبية، حيث نعى حزبا الشعب الجمهوري وحماة الوطن الشهيدين، وقدما خالص التعازي إلى القوات المسلحة وأسرتيهما، مشددين على أن دماء الشهداء ستظل شاهدًا على بسالة أبناء مصر في الدفاع عن أرضها ومقدراتها.

ونعى حزب الشعب الجمهوري، ببالغ الحزن والأسى، شهيدي الواجب الوطني العقيد أركان حرب أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أركان حرب أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية، اللذين استشهدا أثناء أداء واجبهما في حماية حدود الوطن.

ويتقدم الحزب بخالص العزاء والمواساة إلى القوات المسلحة وأسرتي الشهيدين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

ويؤكد الحزب أن تضحيات رجال القوات المسلحة ستظل محل فخر واعتزاز الشعب المصري، وتجسد أسمى معاني البطولة والفداء في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته، وردع كل من يحاول النيل من أمنه.

ونعى حزب حماة الوطن، شهيدي الواجب العقيد أركان حرب أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أركان حرب أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، اللذين ارتقيا إلى جوار ربهما وهما يؤديان مهمتهما المقدسة في حماية حدود الوطن.

ويتقدم الحزب بخالص العزاء إلى القوات المسلحة وأسرتي الشهيدين ورفاقهما في السلاح، بعدما قدما روحيهما ثمنا لأمن مصر واستقرارها، ووقفا سدا منيعا في وجه الخارجين على القانون، وكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن أو المساس بموارده وثرواته.


ويؤكد حماة الوطن، أن شهامة الأبطال تؤكد أن حدود مصر ليست خطوطا على الخريطة، بل عهد وشرف يحمله رجال القوات المسلحة على أكتافهم، ويصونونه بدمائهم الزكية.

ويشير الحزب، إلى أن ما يجري على حدودنا الجنوبية من مواجهات حاسمة مع عصابات التهريب والجريمة المنظمة، معركة حقيقية للدفاع عن الاقتصاد الوطني ومقدرات الأجيال القادمة، ورجال حرس الحدود يخوضونها بشجاعة وإيمان راسخ بأن حماية موارد الدولة لا تقل قدسية عن حماية أرضها وسمائها.

ويعلن حماة الوطن، الدعم الكامل للقوات المسلحة في جهودها المتواصلة لملاحقة العناصر الإجرامية، وتأمين حدود الدولة، مؤكدا أن الشعب المصري يقف خلف جيشه الباسل، ويثق في قدرته على حماية الوطن وصون هيبته وردع كل من يحاول النيل من أمنه.

الشعب الجمهوري العقيد أركان حرب أحمد سمير رجال القوات المسلحة أركان حرب أحمد جودة

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