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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب مصر القومي: الوعي الحصن الأول لحماية عقول المصريين وإحباط مخططات الجماعة الإرهابية

مايكل روفائيل
مايكل روفائيل
محمد الشعراوي

أكد حزب مصر القومي أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأمن القومي المصري، ومواجهة محاولات الجماعة الإرهابية استغلال الأزمات والأحداث المختلفة لبث الشائعات وزعزعة الثقة وإثارة الفرقة والإحباط بين المواطنين.

وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب،  أن الجماعة تعتمد على توظيف منصات التواصل الاجتماعي وإعادة تدوير المعلومات المضللة وتضخيم التحديات، في محاولة للتأثير على الرأي العام واستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية لإثارة حالة من التشكيك والاحتقان داخل المجتمع.

 استهداف عقول المواطنين

وشدد روفائيل، على أن خطورة هذه المخططات تكمن في استهداف عقول المواطنين وتوجيه وعيهم من خلال تكرار الأكاذيب وتقديم معلومات مجتزأة خارج سياقها، مؤكدا أن مواجهة هذا النهج تتطلب مواطنا يمتلك القدرة على التحقق من المعلومات، والتمييز بين النقد الموضوعي وحملات التضليل المتعمدة.

وأشار روفائيل، إلى أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار الإعلام والمؤسسات التعليمية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة إتاحة المعلومات الصحيحة والرد السريع على الشائعات، وتعزيز ثقافة التفكير النقدي، خاصة بين الشباب.

وشدد روفائيل، أن الوعي هو الحصن الذي يحمي عقول المصريين من محاولات الاختراق الفكري وبث الفرقة والإحباط، وأن تماسك الجبهة الداخلية يبدأ من مجتمع يدرك طبيعة التحديات، ولا يسمح بتحويل الأزمات إلى أدوات للتحريض أو النيل من استقراره.

مايكل روفائيل مصر القومي الجماعة الإرهابية المستشار مايكل روفائيل

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