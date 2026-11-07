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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دراسة: طفرة الذكاء الاصطناعي تهدد بتوسيع فجوة الثروة بين دول الكومنولث بـ360 مليار دولار

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

كشفت دراسة صادرة عن مؤشر "آير" عن وجود فجوة اقتصادية محتملة تبلغ نحو 360 مليار دولار بين دول الكومنولث الأكثر استعدادا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتلك التي تكافح لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

واعتمدت الدراسة على تحليل 1128 مصدرا بحثيا لتقييم الظروف المؤثرة على نحو 732 مليون شاب في الدول الـ56 الأعضاء في الكومنولث. 

وتصدرت سنغافورة المؤشر بحصولها على 77.6 نقطة من أصل 100، تلتها مالطا بـ75 نقطة، ثم أستراليا بـ71 نقطة، والمملكة المتحدة بـ70.8 نقطة، وكندا بـ70.2 نقطة، فيما جاءت ليسوتو ومالاوي في ذيل الترتيب، وفقا لصحيفة "ذي ستاندارد" في هونج كونج.

وأشارت الدراسة إلى أن حجم الفجوة الاقتصادية المتوقعة يعادل تقريبا الناتج الاقتصادي السنوي لدول مثل مصر أو تشيلي، ويتجاوز بأكثر من الضعف قيمة المساعدات الإنمائية الدولية المقدمة من كبار المانحين العام الماضي والبالغة 174.3 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، تبلغ الفرصة الاقتصادية المحتملة الناتجة عن تبني الذكاء الاصطناعي نحو 389.2 مليار دولار في 15 دولة استوفت معايير الجاهزية، مقابل 29.2 مليار دولار فقط في الدول الـ41 الأخرى.

وتوقع التقرير أن يسهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 126.1 مليار دولار خلال عشر سنوات، تليها الهند بـ79.1 مليار دولار، وكندا بـ73.1 مليار دولار، وأستراليا بـ56.7 مليار دولار، ما يبرز أهمية تعزيز جاهزية الاقتصادات الأقل تطورا للاستفادة من الثورة التقنية الجارية.

فجوة اقتصادية دول الكومنولث الذكاء الاصطناعي

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